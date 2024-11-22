أستراليا تواجه انتقادات ماسك: حماية الأطفال أولويتنا وليس التحكم بالفضاء الرقمي

بقلم: يورونيوز

شدّد وزير الخزانة الأسترالي، جيم تشالمرز، على أن الهدف الأساسي لبلاده ليس التحكم في الإنترنت، بل توفير حماية أكبر للأطفال في العالم الرقمي، وذلك ردًا على انتقادات مالك شركة "إكس"، إيلون ماسك، لمشروع قانون يقترح تحديد الحد الأدنى لسن استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

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وقال تشالمرز في تصريحات للصحفيين: "ليس مستغربًا أن يعترض إيلون ماسك على خطواتنا لحماية الأطفال عبر الإنترنت، ولكن هذا لا يشغلنا كثيرًا".

وجاءت هذه التصريحات في إطار نزاع مستمر بين الحكومة الأسترالية وماسك حول جهود تنظيم منصات التواصل الاجتماعي لتقليل الأضرار المحتملة على المجتمع.

وكان ماسك قد وصف مشروع القانون المقترح بأنه "وسيلة خلفية للتحكم في وصول جميع الأستراليين إلى الإنترنت".

تشريع جديد لمواجهة أضرار وسائل التواصل

طرحت الحكومة الأسترالية يوم الخميس تشريعًا يُلزم منصات مثل "إكس" و"تيك توك" و"فايسبوك" بمنع الأطفال دون سن 16 عامًا من استخدام خدماتها. ومن المقرر أن يناقش البرلمان مشروع القانون يوم الاثنين المقبل.

وفي رد على مزاعم ماسك، أوضح تشالمرز: "بالطبع، ليس هدفنا تقييد الوصول إلى الإنترنت. موقف ماسك بشأن حماية الأطفال ليس جديدًا وقد عبّر عنه سابقًا".

واختتم الوزير حديثه قائلًا: "مهمتنا ليست وضع سياسات وسائل التواصل الاجتماعي لإرضاء إيلون ماسك، بل ضمان بيئة آمنة للأطفال على الإنترنت".