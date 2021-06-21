تعرف على الأنشطة الصيفية التي توفرها شواطئ دبي

في هذه الحلقة من "بوست كارد" تأخذكم يورونيوز في جولة صغيرة لاستكشاف ساحل دبي الذي يمتد من برج العرب إلى شاطئ "لا مير".

وترتكز في هذا الساحل أنشطة الحياة الشاطئية التي تجرى في شاطئ جميرا 1 وشاطئ كايت بيتش وغيرهما.

وتتنوع هذه الأنشطة بين جلسات اليوغا على الشاطئ والركض وممارسة الرياضة إلى التجديف على الألواح.

على الشاطئ قد تلتقي بمجموعة "بايرت سيرف رسكيو دبي" التي تقوم بتعليم الأطفال ركوب الأمواج ودروس حول الإسعافات الأولية وتطوير معرفتهم بالمحيطات وكيف يمكنهم مساعدة الآخرين إذا احتاجوا إلى ذلك.

من الشاطئ إلى الحدائق حيث تنقلك كاميرا يورونيوز إلى متنزه "إكس بارك جينيور" الذي يعد مساحة طبيعية فريدة في دولة الإمارات. يوفر هذا المتنزه الطبيعي للأطفال بيئة تحاكي الغابات حيث يمكنهم إطعام الحيوانات الأليفة الموجودة هناك بالإضافة إلى إمكانية ممارستهم لهواية التسلق بفضل المجسمات المخصصة لهم.

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