سانت بطرسبرغ .. مدينة يفوح منها عبق التاريخ

أواخر الخريف في سانت بطرسبرغ عندما يبدو أن الوقت يتباطأ. تعد المدينة مكاناٌ جذاباٌ للسیر المريح وزيارة المتاحف بهدوء .

من المسارح إلى القطارات

هناك أماكن جديدة لاستكشافها، مثل متحف السكك الحديدية الروسية.

القاطرات البخارية التي بنيت خلال العصر القيصري والعربات الفاخرة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية - المجموعة كبيرة.

أطلق أول خط سكة حديد روسي هنا في سانت بطرسبرغ عام 1837.

متحف السكك الحديدية الروسية في سانت بطرسبرج يورونيوز

غالباً ما تسمى سانت بطرسبرغ العاصمة الثقافية لروسيا. هنا، يوجد أكثر من 100 مسرح والخريف غني بالعروض الأولى

" يعرف الجميع الليالي البيضاء، لكن في الخريف عند هبوط الليالي الشمالية، تضيء مسارح سانت بطرسبرغ الليالي بعروض الدراما والباليه والأوبرا المشهورة عالمياً.. العروض هنا، ويبدو أنه بفضل هذا الجو بالذات، سميت مدينة سانت بطرسبرغ بالعاصمة الثقافية لروسيا "، يقول الممثل أركادي شاروجرادسكي.

يعرض لنا الممثل أركادي شاروغرادسكي أبرز أحداث الموسم المسرحي يورونيوز

رائد في المشهد الروسي

مسرح ألكساندرينسكي، تحفة للمهندس كارلو روسي، أحد رموز سانت بطرسبرغ. قصة ألكساندرينسكي مثيرة للإعجاب. عُرضت هنا لأول مرة تقريباً جميع المسرحيات المهمة لأشهر الكتاب الكلاسيكيين الروس، وهو الآن أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

تعرف مدينة سانت بطرسبرغ كيف ترضي ضيوفها، إنها مدينة تتمتع بجو فريد لكل موسم.