النوادي الشاطئية في دبي أكثر من الشمس والرمال والبحر

في دبي، لا تتعلق النوادي الشاطئية بالحمامات الشمسية فقط. إنها تمثل نظاماً بيئياً كاملاً تعتمد عليه الشركات الصغيرة، من المتخصصين في اللياقة البدنية إلى العلامات التجارية للأزياء.

ي دبي، النوادي الشاطئية ليست مخصصة للحمامات الشمسية فقط. يزدهر مشهد نوادي الشاطئ في الإمارة بأماكن تستضيف الأحداث الموسيقية ودروس اللياقة البدنية والمطاعم العصرية ومحلات الأزياء الأنيقة. فيما يلي ستة نوادي شاطئية وصالات ومسبح للتوجه إليها المرة المقبلة حين تكون في دبي.

"دريفت"

**أفضل دروس في اللياقة البدنية

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**الموقع: ون آند أونلي رويال ميراج، دبي مارينا

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في ون آند أونلي رويال ميراج، دريفت بيتش كلوب، أحد نوادي الشاطئ التي ترحب برواد الأعمال المحليين. أسست مدرسة اللياقة البدنية، صوفي مالباس مشروعها حول النوادي الشاطئية حيث تقدم دورات للتدرب على ألواح التجديف. تضفي أقواس الأرابيسك الموضوعة ببراعة على آفاق تستحق المشاهدة على إنستغرام، وغالباً ما يتخللها تمارين لرياضة اليوغا. تم افتتاح هذا النادي الشاطئي المخصص للبالغين فقط منذ عام 2017 ، من الساعة 10 صباحاً حتى غروب الشمس، وأصبح مركزاً لعشاق اللياقة البدنية والأزياء.

نادي ركوب الأمواج

أفضل المأكولات والأجواء الإيطالية الأصيلة

الموقع: برج جوليوس، سيزرز بالاس دبي بلوواترز، جزيرة بلوواترز

نادي شاطئ فينوس ، سيزرز بالاس دبي بلوواترز يورونيوز

نادي ركوب الأمواج الشاطئ الجديد في دبي المستوحى من ساحل أمالفي، هو المكان المناسب عندما تكون في أمس الحاجة للاستمتاع بالنكهة الإيطالية ولكنك لا تستطيع الوصول إلى هناك. يفتح نادي الشاطئ الأنيق والمتناسق الساعة 10 صباحاً حتى منتصف الليل، تجد فيه كل الأشياء الإيطالية من الهندسة المعمارية إلى البيتزا.

تعال لأخذ حمام شمس، وابقى لتناول العشاء. توجد منصات خلف الأشجار، وشرفة تطل على المسبح، بالإضافة إلى أماكن جلوس داخلية عندما يكون التكييف هبة من السماء. ستجد في القائمة أطباقاً أصلية مبهجة قام بإعدادها الشيف المولود في نابولي فابيو ترامانتانو. دس بوراتا مع طماطم صغيرة حلوة وحامضة مغموسة بزيت الريحان؛ تورتيليني بالليمون وسمك البحر مع الشمر والبرتقال وحبوب الصنوبر والأعشاب الطازجة. يتم إعداد البيتزا في صالة مخصصة تضم فرناً تقليدياً يعمل بالحطب وتشمل الحلويات التيراميسو الكلاسيكي.

توييغي باي لا كانتين

أفضل إطلالات على الخور ومأكولات البحر الأبيض المتوسط

الموقع: بارك حياة دبي، بور سعيد

في بارك حياة دبي، يطل توييغي على بحيرة الفندق الاصطناعية، مكان يلتقي فيه الشاطئ بالخَوْرُ. أنشأت شركة تصميم المناظر الطبيعية كراكنيل الشاطئ برمال الكوارتز والمسبح اللامتناهي الذي يبلغ ارتفاعه 100 متر والمصمم ليبدو وكأنه بحيرة تنسكب على مناظر الخَوْرُ. استلهم اسم هذا النادي الشاطئي من "توييغي"، التي كانت عارضة أزياء ونموذجا بارزا في الستينيات، في هذا النادي أيضاً مطعم مستوحى من الريفيرا ومحل للتصميم.

توييغي يورونيوز

يفتح النادي الشاطئي أبوابه من الساعة 9 صباحاً حتى غروب الشمس. احجز في وقت مبكر للحصول على طاولة في المطعم المستوحى من الريفيرا. تفتح البحيرة أيضاً من الساعة 9 صباحاً حتى غروب الشمس، وتبدأ خدمة المطعم في الساعة 12 مساءً وتستمر حتى الساعة 2 صباحاً. هل نسيت ملابس السباحة الخاصة بك؟ لا مشكلة. توجه إلى البوتيك لتصفح مجموعات المصممين العالميين.

مطعم سان بيتش

الأفضل للاستمتاع بالموسيقى الحية والتارتار الطازج

**الموقع: ذا كلوب، ويست بالم بيتش، نخلة جميرا

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Bird's eye view of SĀN Beach euronews

يُعد SĀN Beach المصمم على الطراز البوهيمي ملاذاً مصمماً على الطراز الإفريقي المعاصر. سُمي على اسم أول شعب أصلي في إفريقيا، سان، انسجامهم مع الطبيعة هو مصدر إلهام لنادي الشاطئ هذا. مطعمه الهادئ يقدم المأكولات العالمية مع قائمة طعام طويلة مثيرة للإعجاب، من القريدس الأحمر إلى تونة أوتورو - يفسح المجال لمناظر طبيعية خصبة من الرمال الناعمة، وكراسي استلقاء أنيقة ومقصورات بستائر عائمة تنجرف على النسيم. يفتح SĀN Beach من الساعة 9 صباحاً حتى منتصف الليل في أيام الأسبوع، وحتى الساعة 1 صباحاً في عطلات نهاية الأسبوع. عندما يحين وقت الاحتفال، تبدأ فرقة The Nomades المقيمة في SĀN بتقديم برامجها الترفيهية جنباً إلى جنب مع قائمة من الموسيقيين الضيوف ودي جي.

أورا

الأفضل للذهاب إلى أعلى مسبح لا متناهي في العالم

الموقع: برج النخلة، نخلة الجميرا

مسبح أورا المعلق في الهواء على ارتفاع 200 متر هو أول وأعلى مسبح لا متناهي في العالم بزاوية 360 درجة بسطح دائري مساحته 750 متراً ومُصطف بصفوف أنيقة من كراسي التشمس المبطنة جيداً. يشبه حوض السباحة الدائري المنصة تحت الماء لأحدث ملابس السباحة. ارتدي ملابسك واستمتع بمناظر دبي من جميع الجوانب الأربعة لهذا المعلم الذي حطم الأرقام القياسية وأنت تنضم إلى المواكب التي تسير عبر الماء. يمكن حجز أسرّة التشمس من الساعة 10 صباحاً حتى غروب الشمس، ويمكن للطيور المبكرة الاستمتاع بدروس اللياقة المائية من الساعة 8 صباحاً في أيام محددة.