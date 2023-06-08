سمرقند: وجهة للإستجمام والعافية

تقدم فنادق طريق الحرير بسمرقند فرصًا مختلفة لعطلة صحية. في Mirage SPA داخل فندق Minyoun يمكنك الاستمتاع بأحدث مرافق العافية والانغماس في تاريخ المنطقة التي عبرت صحراؤها القوافل خلال القرون الماضية.

تجذب سمرقند الزوار من جميع أنحاء العالم. كانت هذه المدينة الأوزبكية التاريخية ذات يوم محطة هامة على طريق الحرير. هناك الكثير لاكتشافه في المدينة.

تم إنشاء واحة حقيقية للعافية والاسترخاء في مركز طريق الحرير في سمرقند السياحي في المدينة.

تبدأ رحلتنا في مطار سمرقند الدولي الجديد. البناء على شكل كتاب مفتوح، وهي بوابة ملائمة للمدينة. تم تدشينه العام الماضي ويربط المدينة بمختلف الوجهات في الخارج.

يقول ديمتري مارتينينكو، المدير التجاري لشركة Air Marakanda ، الشركة لتي تدير مطار سمرقند الدولي، إن المطار يتمتع بتصميم فريد: "يؤخد شكل كتاب من تأليف العالم الشهير ميرزو أولوغ باي. الهد منه هو خدمة الركاب وفق أعلى المعايير فهو تصميم مجهز بأحدث الأجهزة التي تسمح بذلك.

مركز طبي

يستغرق الوصول من المطار إلى فندقنا الواقع على طريق الحرير سمرقند، 15 دقيقة.

هناك العديد من الفنادق المصممة كمراكز صحية في مجمع طريق الحرير بسمرقند. يمكن أن تستمر برامج العافية المختلفة من بضعة أيام إلى أسبوعين ويمكن دمجها بسهولة مع رحلتك.

يقول ألكسندر أوفتشاروف، كبير أطباء طريق الحرير في سمرقند، عن طرق العلاج في المركز: "تعتمد برامجنا الصحية على فلسفة ابن سينا مؤسس الطب الحديث، لقد جمع بين ممارسات الشفاء في الشرق والغرب لأنه كان يؤمن بأنه لا توجد صحة جيدة بدون مزاج جيد."

نستكشف غرفة الضغط ، وهي عنصر أساسي في برنامج مكافحة الإجهاد.

يصف Ovcharov وظيفة الغرفة على النحو التالي: "في غرفة الضغط، يكون جسم الشخص مشبعًا بالأكسجين. وأهم تأثير هو العلاج بمضادات الأكسدة، حيث يتم أكسدة جميع المواد الضارة وإزالتها من الجسم. وهذا أحد أفضل الطرق للاسترخاء ".

يتم تطبيق فكرة ابن سينا ​​في الجمع بين ممارسات الحياة الصحية في الشرق والغرب بتقديم خيارات مختلفة للعلاج والإسترخاء.

غرفة الملح

نستكشف غرفة الملح، وهي أيضًا علاج مضاد للإجهاد.

يقول نائب كبير الأطباء سلطان مرادوف أن غرفة الملح لها فوائد عديدة: "غرفة الملح تساعد الجهاز التنفسي، ونظام القلب والأوعية الدموية، والغدة الدرقية، كما أنها علاج مضاد للإجهاد ومفيد جدًا ضد الحساسية".

يوجد داخل الحجرة نوعان من الملح، أحدهما من جبال الهيمالايا والآخر من جبال الأورال. في غضون ساعة، تبدأ في الشعور بالاسترخاء العميق.

تقدم فنادق طريق الحرير بسمرقند فرصًا مختلفة لعطلة صحية. في Mirage SPA داخل فندق Minyoun يمكنك الاستمتاع بأحدث مرافق العافية والانغماس في تاريخ المنطقة التي عبرت صحراؤها القوافل.

وقالت يانا سيلايفا، مديرة مجمع SPA، "تقع سمرقند في الصحراء وكل شيء هنا مصنوع بطريقة تجعل الضيف يفقد نفسه في هذه المساحة اللامحدودة ويستشعر كيف تنبض الحياة بداخله".

العلاج بالرمال

العنصر الرئيسي للتدليك هنا هو الرمل. أنت مدعو للاستلقاء على رمال الكوارتز الخاصة. وهذا ما يسمى بالعلاج بالرمال. ويقوم خبير من بالي بالتدليك بأكياس خاصة مليئة بالرمل.

سلطة بيبي خانم

في نهاية جولتنا في الفندق نتذوق سلطة خاصة جدًا تحمل اسم بيبي خانم، زوجة الحاكم الشهير تيمور، وهي مدرجة في قائمة مطعم طريق الحرير بسمرقند.

المكون الرئيسي للسلطة، الإجاص، الذي كان فاكهتها المفضلة. يتم طهي الإجاص في عسل الشوك المحلي، وهذه طريقة صحية لإنهاء اليوم.