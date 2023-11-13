باكو: عاصمة أذربيجان، نقطة التقاء العتيق والحديث

باكو نموذج مثالي لمزيج أذربيجان الجامع بين التقاليد والحداثة. يمكنك التجول في جولة باهرة في شوارع ضيقة للبلدة القديمة، أو تعرف المزيد عن نسج السجاد أو تتأمل الهندسة المعمارية المستقبلية في جزء المدينة الحديث.

اعلان

باكو نموذج مثالي لمزيج أذربيجان المجموع من القارات والتقاليد والحداثة. في هذه الحلقة من برنامج اكتشف أذربيجان، تتعرف سينزيا ريزي على عاصمة البلاد الواقعة عند مفترق الطرق بين أوروبا الشرقية وغرب آسيا، والمعروفة باسم "أرض النار".

المدينة القديمة كما يُطلق على المركز التاريخي لمدينة باكو القديمة محليًا، عبارة عن شبكة شوارع ضيقة ساحرة، وتُحيط بها أسوار أقيمت في القرن الثاني عشر. تُعد المنطقة إحدى مواقع التراث العالمي لليونسكو ومن السهل معرفة سبب ذلك.

يمكنك هنا الاستمتاع بجولة باهرة بين المحلات الحرفية والمعالم التاريخية. برج العذراء، رمز باكو، هو برج لا ينبغي تفويته، إلى جانب قصر شيروان شاه الرائع، مقرّ إقامة سلالة شيروان التي حكمت هذه المنطقة التاريخية من القرن التاسع حتى القرن السادس عشر.

سنتعرف أيضًا على تقاليد نسج السجاد المهم في أذربيجان، والذي نشأ هنا منذ 5000 عامًا وما زال مزدهرًا حتى اليوم.

تلقي سينزيا الضوء أيضًا على الجانب الحديث في باكو، مع ناطحات السحاب الشهيرة ونقاط المشاهدة المذهلة ومركز حيدر علييف، وهو تحفة معمارية للمعمارية الشهيرة زها حديد.