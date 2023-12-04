أهم الأنشطة في شماخي: المشي لمسافات طويلة والتحليق في منطاد هواء ساخن والتعرف على النبيذ العضوي

يوجد في شماخي ما يناسب الجميع بالفعل. من التنزه في الطبيعة إلى زيارة أكبر مرصد فضائي في أذربيجان. يمكن أيضًا الاستمتاع بنشاط جديد تمامًا لا يتطلب إبقاء قدميك على الأرض...

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محمية بيرجولو الحكومية هي حديقة طبيعية تقع بالقرب من شماخي، وذلك على بُعد 130 كم تقريبًا غرب باكو، عاصمة أذربيجان. تأسست هذه المحمية الطبيعية، الواقعة في الجانب الشرقي ضمن سلسلة جبال القوقاز الكبرى، في عام 1968. تتولى مقدمة برامجنا «سينزيا ريزي» تقديم نزهة عبر غاباتها الكثيفة ومناظرها الطبيعية الساحرة.

لا تقتصر عوامل الجذب في المنطقة على المشي مسافات طويلة. تعمل السلطات المحلية على الترويج للسياحة من خلال تقديم نشاط لا يتطلب البقاء على الأرض: وهو ركوب منطاد الهواء الساخن. أقيم مهرجان منطاد الهواء الساخن الأول في أذربيجان في شماخي في يونيو الماضي، حيث أضاءت السماء ببالونات مختلفة الأشكال والألوان والتصاميم، وهذا أتاح للمشاركين فرصة تجربة ركوب المنطاد الحماسية.

تُعد شماخي إحدى أكبر مراكز صناعة النبيذ في أذربيجان أيضًا، إذ تُنتج التلال المحيطة كل من النبيذ والكونياك ذائعي الصيت في جميع أنحاء العالم. لقد أدت الظروف المواتية بخصوص التربة والمناخ إلى انتشار زراعة الكروم في المنطقة منذ آلاف السنين. والآن تدخل هذه الممارسة مرحلة جديدة إذ يتولى صانعو النبيذ إنتاج أول أنواع النبيذ العضوي في البلاد والحاصل على اعتماد من الاتحاد الأوروبي.