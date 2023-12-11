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على طريق الحرير في أذربيجان: تعرف على كيفية صناعة غطاء الرأس كيلاغاي المعترف به من قبل اليونسكو

على طريق الحرير في أذربيجان: تعرف على كيفية صناعة غطاء الرأس كيلاغاي المعترف به من قبل اليونسكو
Copyright euronews
بقلم:  Cinzia Rizziيورونيوز
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كيلاغاي أحد أغطية الرأس الأعلى شهرة في العالم. وتظل هذه المنتجات تُصنع يدويًا بأيدي عدد قليل من الحرفيين المهرة الذين يعيشون في باسغال. محطة أخرى على طريق الحرير وهي شيكي الجوهرة التاريخية بقصورها وخاناتها الجميلة (نُزُل على جانب الطريق حيث يمكن للمسافرين الراحة) وحلاوة شيكي اللذيذة

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باسغال، قرية صغيرة بين جبال أذربيجان، وهي إحدى المحطات على طريق الحرير العظيم وكانت موطنًا رئيسيًا لصناعة نسيج الحرير. ليس من المستغرب أن تكون هذه الوجهة موطنًا لفن صناعة كيلاغاي - وهو غطاء رأس حريري وأحد أقدم أغطية الرأس في العالم. أغطية كيلاغاي رمز الجمال والاحترام والولاء، وتجسد الثقافة والتقاليد الأذربيجانية.

في هذه الحلقة من برنامج "استكشف أذربيجان"، تلتقي سينزيا ريزي بمجموعة منتقاة من أساتذة كيلاغاي الذين يوضحون لها الخطوات اللازمة لصنع هذه القطعة الفنية. ثم تتوجه بعد ذلك إلى شيكي، وهي محطة أخرى على طريق الحرير. كانت هذه الجوهرة التاريخية، التي كانت ذات يوم عاصمة خانات شيكي القوية (وهي ولاية كان يحكمها خان)، دليلًا على الثروة الناشئة عن صناعة الحرير في الماضي.

أحد الأماكن التي يجب زيارتها في شيكي هو المقر الصيفي لخانات شيكي - وهو أحد مواقع التراث العالمي ويشمل لوحات مصغرة وزجاج شيبكي الملون. لا يمكنك مغادرة هذه البلدة الصغيرة دون تذوق الحلوى المحلية: حلوى شيكي.

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