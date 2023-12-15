ساتوياما: كيف تعيش المجتمعات اليابانية في وئام مع الطبيعة؟

في هذه الحلقة من برنامج Explore، تستكشف مراسلة يورونيوز أنكا يوليا مدينتين يابانيتين حيث حددت البيئة أسلوب الحياة لأجيال عديدة.

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كيف يمكن أن يكون السفر أكثر استدامة؟ تحاول مراسلتنا أنكا أوليا الإجابة على هذا السؤال من خلال زيارة المجتمعات اليابانية التي تعيش بشكل مستدام مع الطبيعة.

تبدأ الرحلة في حوض نهر نياغارا في وسط اليابان، حيث تم تصنيف المنطقة المحيطة بالنهر وروافده كنظام للتراث الزراعي ذو أهمية عالمية (GIAHS) من قبل الأمم المتحدة، وذلك بسبب العلاقة القائمة بين السكان والإقليم.

ويستخدم السكان المحليون النهر لري محاصيلهم ويعتمدون عليه كمصدر أساسي للغذاء. وفي المقابل يولي السكان اهتماماً للنهر، من خلال تنظيفه، ورعاية النظام البيئي المحيط به، وحماية الأنواع النادرة.

تلتقي أنكا بأحد الصيادين المحليين الذين يمارسون شكلًا تقليديًا من صيد الأسماك بالشباك الضحلة، يُسمى سيباري. في الخريف، يتم إرسال معظم أسماك الأيو الحلوة المحلية التي يتم اصطيادها إلى المفرخات، وذلك حفاظاً على أعدادها في العام التالي.

وتختبر أنكا، أثناء جولتها، المأكولات المحلية في غيفو (Gifu) الغنية بالمنتجات الطازجة والأعشاب الطبية.

كينوساكي أونسن (Kinosaki Onsen) هي المحطة التالية. تم بناء المدينة حول ينابيعها الطبيعية الساخنة، أو ما سمي بـ"أونسن". العديد من النزل في القرية مملوكة ومدارة محليًا، وتتميز بالهندسة المعمارية التقليدية والتاريخ الغني.

تنغمس أنكا بالكامل في الثقافة المحلية، وتتجول بين المناظر الطبيعية المتناغمة مرتدية كيمونو(kimono) صيفي ومن ثم تستحم في الينابيع الساخنة، وتستمع بلحظة من الاسترخاء وسط هذا الجمال الطبيعي.

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