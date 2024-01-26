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هل تبحث عن رياضات شتوية تدفع الأدرينالين في عروقك؟ استكشف هذا المنتجع في جبال القوقاز الكبرى

هل تبحث عن رياضات شتوية تدفع الأدرينالين في عروقك؟ استكشف هذا المنتجع في جبال القوقاز الكبرى
Copyright euronews
بقلم:  Cinzia Rizzi
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يُعد منتجع جبل شاهداغ الموقع المثالي للاستمتاع في أذربيجان أثناء فصل الشتاء. لا يتسلل إليك الملل قط في أيام إقامتك هنا مع توفر مجموعة كبيرة مثل أنشطة التزلج، والطيران المظلي، والتزحلق على الجليد، والمشي لمسافات طويلة، وركوب زلاجة أفعوانية تخطف الأنفاس.

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تقع منطقة غوسار بأذربيجان على بعد 200 كم من العاصمة باكو، وتُعد أفضل بقعة للهرب من صخب المدينة، واستنشاق نسيم الجبال العليل، والاستمتاع بالمناظر الخلابة في بلاد العجائب الشتوية. في هذه الحلقة من Explore، تجري المراسلة Cinzia Rizzi من Euronews زيارة إلى منتجع جبل شاهداغ. وقد بُني منذ أكثر من 10 سنوات، وأصبح مقصدًا للسياح على مدار العام، وحظي بشعبية في الشتاء والصيف.

نبدأ يومنا بمغامرة تزلج على مساحة 30 كم من المنحدرات في المنتجع ونتعرف على خطط التطوير المستقبلية. ثم ننطلق في رحلة مثيرة لركوب أول زلاجة أفعوانية في أذربيجان، وتمثل معلم جذب لجميع الأعمار وتصل سرعتها إلى 42 كم/ساعة.

على بعد بضعة كيلومترات من منتجع التزلج تقع قرية لازا وهي قرية خلابة تقع في أحضان الجبال والشلالات. في الواقع، تزخر المنطقة بشلالات تنحدر من جبل شاهداغ والقمم المحيطة به، وعندما تتجمد المياه في فصل الشتاء، تضفي على المناظر الطبيعية لمسة سحرية.

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