المساحات الخضراء في الدار البيضاء: جنة غولف وتميز ثقافي

استكشف تطور عالم لعبة الغولف في الدار البيضاء والعروض الثقافية المتميزة في هذا البرنامج مع إيمي باركلي. في هذه الحلقة تصطحبنا إيمي في مغامرة غولف في ملعب توني جاكلين للغولف بالدار البيضاء وبعدها نستمتع بالطاقة الإبداعية الفريدة للمدينة.

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تبرز الصور الجوية روعة ملعب توني جاكلين للغولف بالدار البيضاء الأشبه بتحفة فنية فهو مؤلف من 18 حفرة صممها الأسطوري توني جاكلين وسط غابة بوسكورة. تعرفنا إيمي بميزات وتحديات هذا الملعب الذي بلغ معدل الضربات فيه 72 ضربة، ثم تجرب مهاراتها في الضربات الفنية وتنتقل بعدها لاستكشاف مرافق الملعب الأوسع. تشمل هذه المرافق ناديًا عصريًا صممه المهندس المعماري أنجيل تابوردا بريتش، بالإضافة إلى عدة مطاعم لتناول الطعام وخدمات المنتجعات الصحية والتراسات الفاخرة الواسعة.

ننتقل بعدها إلى المدينة للاطلاع على مشهد فنون الشوارع في الدار البيضاء، قبل مشاهدة المجد المعماري لمسجد الحسن الثاني الذي يعد نقطة التقاء محلية نابضة بالحياة على حافة المياه. نختتم جولتنا بمشروب مريح في عين الذئاب المنطقة الراقية معروفة بمطاعمها وباراتها العصرية.

باختصار هذه التجربة الديناميكية والغامرة مع إيمي في قلب المغرب ترسم لنا صورة حية لمدينة تجمع بشكل مثالي بين الغولف والثقافة والتاريخ.