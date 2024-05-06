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واحد فقط في أوروبا ... إليكم أنظف 10 مطارات في العالم

مطار بكين
مطار بكين Copyright Greg Baker/AP2008
Copyright Greg Baker/AP2008
بقلم:  Adel DellalSaskia O'Donoghue
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حصلت اليابان على المراكز الأربعة الأولى ضمن أنظف عشرة مطارات حسب قائمة "سكاي تراكس". وحلّ مطار "هانيدا" في العاصمة طوكيو في المركز الأول كأنظف مطار في العالم.

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يكشف تصنيف جديد أن قارة آسيا تملك أنظف المطارات في العالم بناءً على عوامل تشمل نظافة مرافق الجلوس، والمراحيض. تمّ الإعلان مؤخرا عن أنظف 10 مطارات في العالم، ومن بين هذه المطارات ظهر في القائمة مطار واحد في أوروبا.

في الواقع، يشمل التصنيف بشكل حصري تقريبًا المطارات في آسيا، باستثناء مطار زيورخ في سويسرا، الذي جاء في المركز العاشر. وقد تمّ تم إجراء البحث من قبل منظمة تصنيف شركات الطيران "سكاي تراكس" كجزء من جوائز المطارات العالمية.

إليكم أنظف المطارات في العالم، وما الذي أهلها للحصول على هذه الجائزة.

حصلت اليابان على المراكز الأربعة الأولى ضمن أنظف عشرة مطارات حسب قائمة "سكاي تراكس". وحلّ مطار "هانيدا" في العاصمة طوكيو في المركز الأول كأنظف مطار في العالم.

مطار هانيدا-طوكيو
مطار هانيدا-طوكيوAP/Kyodo News

وأشادت "سكاي تراكس" بنظافة الأرضيات وأماكن الجلوس والأماكن العامة ودورات المياه. وتقول المنظمة إن هذا مهم للغاية في عالم ما بعد فيروس كورونا. وتقول "سكاي تراكس": "في أعقاب جائحة كوفيد-19، أصبحت معايير نظافة المطارات أكثر أهمية بالنسبة للعملاء. المطارات التي تحافظ على أعلى المعايير تظهر بشكل جيد في أفضل نتائج نظافة المطارات".

مطار هانيدا الدولي ... فتح الطريق

لقد فتح مطار هانيدا الدولي الطريق إلى حد كبير، ليس فقط على المستوى العالمي، ولكن في اليابان أيضًا، والتي تفتخر بأربعة مراكز عليا في القائمة، مع "سنتراير ناغويا" في المركز الخامس، "طوكيو ناريتا" في المركز السادس، و"كانساي" في المركز السابع.

وغير بعيد عن اليابان، احتل مطار "سيول إنتشون" في كوريا الجنوبية المركز الثاني، بينما حلّ "سنغافورة شانغي" في المركز الثالث.

وحصل مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة على المركز الرابع بينما احتلّ مطار هونغ كونغ ومطار "تاويوان" في تايوان المركزين الثامن والتاسع على التوالي. وحلّ مطار زيوريخ السويسري في المركز العاشر وهو المطار الأوروبي الوحيد في القائمة.

ما هي أنظف المطارات حسب المنطقة؟

صنفت "سكاي تراكس" جوائز لأفضل مطار في كل منطقة، ومن الطبيعي أن تأتي زيوريخ في المقدمة في جميع أنحاء أوروبا بفضل مطارها. ونفس الشيء بالنسبة لطوكيو، التي تفوقت على عموم  مناطق الشرق الأقصى بفضل مطار هانيدا الدولي. وفي منطقة الشرق الأوسط فازت الدوحة، بفضل المركز الرابع الذي حصل عليه مطار حمد الدولي.

في الأمريكتين، كان مطار فانكوفر بكندا هو الأنظف، بينما صُنف مطار كيتو في الإكوادور كأنظف مطار في أمريكا الجنوبية، وتم منح لقب أنظف مطار في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي لمطار خوان سانتاماريا في كوستاريكا.

وفي أفريقيا، حصل مطار كيب تاون على المركز الأول، وفازت بريسبين عن منطقة أستراليا والمحيط الهادئ، وفاز شنغهاي هونغكياو عن الصين.

باكو وبنغالور أيضا من بين الأفضل

فاز مطار العاصمة الأذرية باكو بلقب "الأنظف" في آسيا الوسطى، ووقع اختيار "سكاي تراكس" على مطار بنغالور في الهند عن منطقة الهند وجنوب آسيا.

يصادف عام 2024 الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للجوائز الرائدة، التي تعتمد على استطلاعات رضا العملاء لأكثر من 570 مطارًا حول العالم.

على الرغم من الجهود المتجددة من أجل السفر المستدام، لا يزال الطيران يحظى بشعبية كبيرة حيث يسافر أكثر من 8.5 مليار شخص سنويًا، وكثيرا ما تخفف المطارات النظيفة من تعب وتوتر المسافرين في كثير من الأحيان.

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