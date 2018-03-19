منظمة الأمن والتعاون الأوربي: "الانتخابات الروسية تنقصها المنافسة"

حسب وكالة "رويترز" فقد أشار مراقبون في منظمة الأمن والتعاون الأوربي إلى أنّ الانتخابات الرئاسية الروسية جرت بشكل جيد، على الرغم من "غياب المنافسة الحقيقية" والمخالفات المصممة لزيادة نسبة المشاركة في عملية التصويت.

وأكدت منظمة الأمن والتعاون الأوربي، التي نشرت 481 مراقبًا دوليًا في مراكز الاقتراع الخاص بالرئاسيات الروسية انّ عملية التصويت جرت بشكل عام بطريقة منظمة رغم مخالفات إجرائية عند التصويت وإحصاء بطاقات الاقتراع.

وأوضحت المنظمة، أن الانتخابات التي فاز به فلاديمير بوتين بولاية رابعة بنسبة فاقت الـ 76 في المائة من الأصوات، جرت في بيئة سياسية وقضائية تتميز بضغط مستمر على الأصوات الناقدة.

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وأشارت المنظمة، إلى عدم وجود انتقادات في تغطية الرئيس بوتين في معظم وسائل الإعلام، مما أدى إلى ظروف غير متساوية من المنافسة" بين المرشحين، كما تم استبعاد المعارض الرئيسي للكرملين "أليكسي نافالني" من قبل اللجنة الانتخابية بسبب إدانته بالاختلاس الذي يدينه كما قامت به السلطات.

كما أشار المراقبون الدوليون للانتخابات، إلى وجود بعض الإجراءات غير المناسبة التي تهدف إلى زيادة المشاركة على غرار نقل مجموعة من الموظفين بالحافلات إلى مراكز الاقتراع أو الضغط على الموظفين من بعض الشركات والطلاب وأولياء أمور الطلاب للذهاب إلى التصويت.

وكان المعارض ألكسي نافالني قد اتهم السلطات الروسية بتضخيم نسبة المشاركة، التي ازدادت منذ الانتخابات الرئاسية السابقة، وحذر من أنه سيواصل الدعوة للمظاهرات.