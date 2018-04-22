شاهد: طيران النظام السوري يستهدف مناطق جنوب دمشق

أظهرت لقطات بثها التلفزيون السوري قيام طيران النظام الحربي باستهداف منطقة تسيطر عليها المعارضة جنوب دمشق، الأحد، من أجل استعادة السيطرة على آخر معقل للمقاتلين قرب العاصمة.
وأظهرت اللقطات الحية تصاعد أعمدة الدخان الكثيف من أحياء مخيم اليرموك والقدم والحجر الأسود، في حين كان يسمع أزيز الطائرات المحلقة في سماء المنطقة.
والمنطقة جزء من جيب إلى الجنوب مباشرة من دمشق، يضم مخيما للاجئين الفلسطينيين، الذي يسيطر عليه متشددون من تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، وهو متاخم لجيب تسيطر عليه جماعات معارضة أخرى تقاتل تحت راية الجيش السوري الحر.
القلمون الشرقي
ويسعى الرئيس بشار الأسد المدعوم من إيران وروسيا لاستعادة آخر جيوب محاصرة للمعارضة، بعد أن هزم مسلحي المعارضة في الغوطة الشرقية التي كانت آخر أكبر معقل لهم قرب العاصمة.
وبدأ مقاتلو المعارضة، الأحد، الانسحاب من جيب كانوا يسيطرون عليه يقع شمال شرقي دمشق، في منطقة القلمون الشرقي، بموجب اتفاق استسلام مع الحكومة. ويجري نقلهم لمنطقة تسيطر عليها المعارضة على الحدود مع تركيا.
وباستعادة القلمون الشرقي، والجيب الواقع إلى الجنوب من دمشق، لم يتبق للمعارضة سوى جيب واحد محاصر شمالي مدينة حمص، لكن مازالت أجزاء كبيرة من الأراضي السورية على الحدود مع الأردن وإسرائيل وتركيا والعراق خارج سيطرة الأسد.
ويسيطر المعارضون على أراض في جنوب غرب وشمال غرب البلاد، ويسيطر مقاتلون أكراد مدعومون من الولايات المتحدة على أراض في شمال وشرق سوريا.