في يوم الأرض: إنجيليون يقفون في وجه تغيرات المناخ

يعتبر تغير المناخ من بين العديد من القضايا التي أصبحت مستقطبة سياسياً في الولايات المتحدة الأمريكية سيما تقسيم المجتمع بين مؤيد ومعارض للدور الذي يلعبه الإنسان في التسبب بتغيرات جذرية في المناخ من جهة، وانقسام نفس المجتمع بين موافق وممانع لأهمية اتخاذ مجموعة من الاجراءات على جميع الأصعدة في مواجهة هذه التغيرات من جهة أخرى.

ويظهر الانقسام بشكل واضح في محاولات شد وجذب بين ديمقراطيي أمريكا المتحررين وجمهوريها المحافظين للتعاون مع دول العالم في مواجهة تحديات المناخ، ففي العام الفائت اعتبر الرئيس الامريكي دونالد ترامب أن اتفاق باريس حول المناخ "لا يصب في صالح الولايات المتحدة" وقرر الانسحاب من الاتفاقية التي كان باراك أوباما من أهم منظميها، والتي يشترك فيها 190 دولة في محاولة لوقف ارتفاع حرارة الأرض عبر خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

الاثنين، أعلن ميكائيل بلومبرغ، الملياردير الديمقراطي وحاكم مدينة نيويورك السابق، أنه سيتبرع بمبلغ 4.5 مليون دولار لصالح الأمم المتحدة في سعيها للمفاوضات بخصوص تغيرات المناخ ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية، في محاولة منه لإظهار إلتزام الولايات المتحدة لا تزال باتفاقية مناخ باريس عكساً لخطة الرئيس ترامب بالانسحاب من الاتفاقية.

إنكار متزايد للأزمة المناخية

ولطالما حافظت وجهات نظر المحافظين والمتشددين دينياً على مسارها المشكك بالعلم وبالأدلة العلمية بخصوص قضية تغير المناخ، وفي إحصائية قام بها مركز بيو للأبحاث في عام 2008 لدراسة تأثير الإعتقاد الديني على وجهة نظر المجتمع الأمريكي في مواضيع إشكالية مختلفة من أبرزها تغيرات المناخ، توصل المركز إلى أن 44 بالمئة من الإنجيليين يؤمنون أن ظاهرة الاحتباس الحراري سببها بشري، أي أنها من صنع الانسان، وذلك مقارنة مع 64 بالمئة من غير الانجيليين الذين يملكون نفس الرأي، وفي عام 2011 كان 27 بالمئة من الانجيليين البيض يؤمنون بتسبب البشر في تغييرات المناخ مقارنة بـ 40بالمئة لدى غير الانجيليين.

وتبذل التيارات الدينية جهوداً حثيثة للتشكيك في الإجماع العلمي على أن الإحتباس الحراري هو ظاهرة ناتجة عن نشاط الانسان الصناعي المستمر خلال الـ 150 سنة مضت بسبب الاعتماد على حرق الوقود الأحفوري كمصدر أول للطاقة.