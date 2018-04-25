لماذا تعطي ألمانيا راتبا شهرياً لحارس بن لادن الشخصي ولا تستطيع طرده؟

قالت حكومة ولاية وستفاليا الألمانية إنه من غير الممكن ترحيل الحارس الشخصي السابق لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، المتمتع بحريته حاليا في الولاية حيث يعيش مع زوجته وأطفاله، ويتقاضي معاشا بنحو ألف وخمسمائة يورو شهريا، وذلك خشية تعرضه إلى التعذيب في بلده الأصلي تونس، وفق موقع دوتشي فيليه. وكان الشخص المدعو سامي. أ. يعيش في مدينة بوخوم الألمانية لأكثر من عقد من الزمن.

وقالت ولاية وستفاليا إن الترحيل غير ممكن، خلال إجابتها على استفسار من عضوين في حزب البديل لأجل ألمانيا وهو حزب متطرف من أقصى اليمين.