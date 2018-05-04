إيرانيات يتنكرن في زي الرجال لدخول ملاعب كرة القدم

الحرية.. العدو اللدود للحكومات القمعية على مدار الأزمنة المختلفة، وحين يتعلق الأمر بالمرأة تزداد المسألة تعقيدا فإذا عزمت حواء على فعل شيء لفعلته غير مبالية بالقوانين الصارمة التي تسلبها حق التمتع بالحرية. هذه هي حالة زهرة، أو على الأقل الاسم المستعار الذي عرفت به الفتاة عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كل ما أرادته هذه الشابة الثلاثينية هو التمتع بمشاهدة مبارايات فريقها المفضل لكرة القدم من قلب الملعب. في كانون الأول/ديسمبر نشرت زهرة صورة لها وهي في ملعب في طهران متنكرة في هيئة رجل بشارب ولحية مستعارة.

فريقها المفضل هو إف. سي. بيرسيبوليس الإيراني

ومن ثم انتهجت مشجعة أخرى لفريق إف.سي.بيرسيبوليس نهج زهرة وقامت بخداع الأمن أثناء مباراة في أهواز بجنوب غرب إيران.