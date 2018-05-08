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ضربة جوية إسرائيلية تستهدف دمشق وحالة تأهب قصوى في الجيش الإسرائيلي

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ضربة جوية إسرائيلية تستهدف دمشق وحالة تأهب قصوى في الجيش الإسرائيلي

ضربة جوية إسرائيلية تستهدف دمشق وحالة تأهب قصوى في الجيش الإسرائيلي
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reuters
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ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن الدفاعات الجوية تصدت لصاروخين إسرائيليين ودمرتهما في منطقة الكسوة الواقعة في جنوب دمشق، دون وقوع خسائر بشرية. كما سمع شهود عيان دوي انفجارات بالمنطقة نفسها. يأتي هذا في أعقاب أوامر الجيش الإسرائيلي للسلطات المحلية في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل "لفتح وتجهيز الملاجئ" بعد رصد ما وصفه الجيش "بنشاط غير عادي للقوات الإيرانية في سوريا". واستدعى الجيش الإسرائيلي قواته الاحتياطية، كما اجتمع وزير الأمن بمسؤولي الجهاز العسكري.

إحباط هجوم إيراني قيد التحضير

وذكرت القناة الإسرائيلية الثانية في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء الأربعاءأن القوات الإسرائيلية نجحت في إحباط هجوم إيراني كان قيد التحضير للرد على الهجمات الإسرائيلية.

الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا تأتي بالتزامن مع إعلان دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي تم توقيعه في العام 2015.

إسرائيل في حالة تأهب

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أنه تم نشر أنظمته الدفاعية وأن "جيش الدفاع الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي هجوم".

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران الثلاثاء بنشر "أسلحة خطيرة جدا" في سوريا في إطار حملة لتهديد إسرائيل.

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