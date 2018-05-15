وحدة طبية "فريدة" لعلاج إدمان ألعاب الفيديو في فرنسا

تعالج وحدة "بول بروس" الطبية، في أحد المستشفيات الفرنسية، المدمنين على ألعاب الفيديو، بحسب ما نقلت صحيفة "لو باريزيان".

في الوحدة الفريدة من نوعها في البلاد، والتي باتت تستقبل تسعة مدمنين يوميا، تنقل الصحيفة عن طبيبة العلاج النفسي، جينيفييف لافاي، قوله: "الهدف ليس الامتناع عن اللعب، بل ممارسته بما يتوافق مع الحياة اليومية".

ويشكل مدمنو الألعاب حوالي 20 في المئة من مرضى قسم علاج الإدمان، وتتراوح أعمارهم ما بين 15 و23، و"غالبيتهم من الذكور"، من مختلف المناطق في "إيل دو فرانس" (باريس وضواحيها).

كما تقول الطبيبة لافاي للصحيفة: "إن الألعاب تدفع ممارسيها إلى الانطواء والعزلة، وغالبا ما يصل الأمر إلى تهميشهم تماما في المجتمع".