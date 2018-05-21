الكرملين يعزو تقرير "الأموال القذرة" إلى هيستيريا الخوف من روسيا في بريطانيا

قال الكرملين يوم الاثنين إن تقريرا أعده نواب بريطانيون عن أموال روسية "قذرة" ببريطانيا يعد دليلاً على وجود هيستيريا (الروسوفوبيا) أو الخوف من روسيا في بريطانيا والمنافسة غير العادلة ضد الشركات الروسية بحسب وصف المتحدث باسم الكرملين.

وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الاثنين إن بريطانيا عازمة على مواجهة مشكلة تدفق الأموال غير المشروعة بعد تقرير من نواب في البرلمان قال إن أموالا روسية يتم غسلها في مؤسسات مالية بريطانية تضر بالأمن القومي.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف يوم الاثنين "هذا ليس سوى أحدث خطوة في المنافسة العدائية غير العادلة"