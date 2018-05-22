هل تسحب يوروفيجن من إسرائيل استضافتها لمسابقة العام القادم؟

في تغريدة اليوم الثلاثاء حثت يوروفيجن متابعيها على موقع التواصل الإجتماعي تويتر على عدم التسرع بشراء تذاكر السفر لإسرائيل التي تم إعلانها كمنظم لنهائيات مسابقة الأغنية الأوروبية العام القادم.
وقالت التغريدة: "هل تتطلع لحضور لمسابقة الأغنية الأوروبية في العام المقبل؟ نحن كذلك! لكن لا تحجز رحلتك الآن، لمعرفة مكان ومان حدوث ذلك ترقب الإعلانات على قنواتنا الرسمية."
يوروفيجين، والتي تنظم أكبر مسابقة للأغاني في أوروبا سنوياً، لم تقم بتقديم أي توضيح لإعلانها هذا، والذي يحمل بين طياته رسالة بعدم التأكد من إقامة المسابقة القادمة (الرابعة والستين) في إسرائيل، فيما يبدو للمتابعين وجود احتمالين، فإما أنه اعتراض من قبل يوروفيجين على سياسة اسرائيل الأخيرة في مواجهاتها مع الفلسطينيين، أو أنه قرار متعلق بأسباب أمنية حول السفر لإسرائيل خلال العام القادم.
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وكان أكثر من ثمانية آلاف شخص في آيسلندا في الأسبوع الماضي قد بدأوا بحملة على الانترنت لمقاطعة مسابقة يوروفيجن الموسم القادم بعد أن بدأت نشرات الأخبار بنقل الأحداث التي وقعت في غزة وسقط فيها عشرات القتلى ونحو ألفي وثمانمئة جريح.
سخرية هولندية
وانتشر مؤخرا على موقع يوتيوب فيديو هولندي يهزأ بالأغنية الإسرائيلية الرابحة بمسابقة يوروفيجن لهذا العام ويسخر من سياسات اسرائيل.
وقام منتج ومطربة هولنديان بإنتاج أغنية تحاكي الأغنية الإسرائيلية باستخدام كلمات هولندية تقول فيها المغنية الهولندية: "من حيفا إلى البحر الميت ستكون هناك ألعاب نارية وكباب" و"أنظر ما أجملني عندما أقوم بإطلاق القذيفة"، في كناية عن استخدام إسرائيل للأسلحة في مواجهة الفلسطينيين العزل.
ونقلت صحيفة هارتس عن السفارة الإسرائيلية في هولندا اعتراضها الرسمي على الفيديو حيث اعتبرته تصرفا "معاديا للسامية" على حد تعبير الصحيفة، بينما اعتبر الكثير من متابعي الأغنية على موقع التواصل الاجتماعي عدم تقبل إسرائيل للسخرية السياسية يتعارض وادعاؤها بالإيمان بمبادئ الديمقراطية وحرية التعبير.