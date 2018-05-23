البريكست كلف كل أسرة بريطانية 900 جنيه استرليني

كشف محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني أن التصويت على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي البريكست، قد كلف كل أسرة 900 جنيه إسترليني في إشارة إلى إجمالي النمو المفقود في الدخل خلال العامين اللذين عقبا استفتاء العام 2016.

وفي جلسة مع أعضاء لجنة الخزانة بمجلس العموم البريطاني، أشار كارني إلى أن هناك إمكانية للركود الاقتصادي، في حالة مغادرة التكتل الأوروبي، وقال "إن التباطؤ الحالي في المملكة المتحدة يتناقض بشكل كبير مع منافسيها الرئيسيين".

من جهة أخرى أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، خلال زيارته إلى الأرجنتين، أن خروج بريطانيا من البريكست لم يضر بمصالح البلاد.

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وفي تصريحات تخاطر بتجدد المواجهة مع كبار مؤيدي البريكست في الحكومة، قال كارني إن اقتصاد المملكة المتحدة أقل بنسبة 2 بالمئة مما كان متوقعا قبل استفتاء مغادرة الاتحاد الأوروبي وذلك بالرغم من قوة الاقتصاد العالمي، وخفض البنك في أسعار الفائدة، بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان محافظ بنك إنجلترا المركزي قد تحدث من قبل عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد نتيجة الاستفتاء، والتي شهدت ارتفاع في الأسعار، على خلفية انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني، وتباطؤ الاستثمارات التجارية، وسط حالة عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي.

وفي جلسة مع أعضاء لجنة الخزانة البرلمانية، اضطر كارني أيضاً إلى الدفاع عن قرار البنك بعدم رفع أسعار الفائدة هذا الشهر. وأكد أن انخفاض التضخم وتراجع الزخم الاقتصادي، دفع لجنة السياسات النقدية بالبنك للنظر في البيانات المتاحة، وتقييم الموقف بناء على ذلك. وتشير توقعات السوق حالياً، إلى احتمال بنسبة 40 بالمئة لزيادة سعر الفائدة، في اجتماع آب/ أغسطس المقبل.