اليوم الثالث من بطولة غراند بري للجودو في هوشي في الصين

رجل اليوم كان أول بطل أولمبي منغولي على الإطلاق توفشينبايار نايدان.

في منازلته الأولى، هزم البطل رقم واحد البرازيلي دافيد مورا، قبل أن يرمي أرضا الإيراني جواد محجوب في منازلته التالية.

بعد عدة رميات مثيرة للإعجاب في منازلة نصف النهائي ضد الأوزبكي أولتيبويف، تهيأت الفرصة أمام نايدان لإحراز أول ذهبية عالمية في بطولات الجودو منذ عام 2015، إذ واجه زميله في الفريق دورنبايار أولزيبايار، حيث يسيطر المخضرمون.

تقدم على خصمه، بعد تحقيقه "وازا آري"، ثم ما لبث أن رماه عبر الكتف ليحرز "إيبون" والفوز.

وكانت لحظة خاصة، إذ أن سكان هوشي استغلوا الفرصة ليصدحوا بالنشيد الوطني المنغولي.

بطل الجودو المنغولي فئة وزن فوق 100 كيلوغرام – توفشينبايار نايدان، يقول:

"إحساسي في منغوليا الداخلية كما هو إحساسي أن أكون في وطني الأم منغوليا. أنا سعيد جدا. حضرنا مع فريق كبير إلى هنا، وأود أن أشكركم جميعا، باسم المنغوليين وسكان منغوليا الداخلية على مساعدتكم واستقبالكم".

امرأة اليوم

امرأة اليوم هي اليابانية رويكا ساتو. واجهت اختبارا قاسيا في مقابلتها النهائية أمام حاملة لقب بطلة العالم البرازيلية مايرا آغويرا.

حققت ساتو "وازا آري" نتيجة هجوم معاكس ذكي، لكن الأهم أنها ألقت منافستها على ظهرها بمسكة مؤلمة، ما مكنها من تحقيق الفوز.

إنجاز رائع لساتو، التي منحت الجمهور في هوشي عرضا شيقا للجودو ليستمتعوا به.

بطلة الجودو اليابانية فئة وزن أقل من 78 كيلوغراما – رويكا ساتو، تقول:

"مهما كانت الرميات اليوم، وكائنا من كان لاعب الجودو، فالجمهور حصل على المتعة، وكان رائعا أن ترى الجمهور يتفهم حقا الجودو، ويتمتع به حقا. سأعمل على تحسين مهاراتي وسيكون هذا أكثر إثارة للجمهور."

وكانت ذهبية فئة وزن تحت 100 كيلوغرام من نصيب الكوري غوهام تشو الذي هزم الروسي زانكيشيف، بإصابة "وزا آري" ذهبية في النهائي.

وحصدت اليابان ذهبا أكثر في وزن فوق 78 كيلوغراما، إذ رمت بطلة العالم لليافعين آكيرا سون منافستها الكورية مين جيونغ كيم محققة "وازا آري" قبل أن تسقطها محرزة "إيبون" الفوز.

فيما ذهبت ذهبية فئة وزن أقل من 90 كيلوغراما للكوري دونغ هان غواك.

حركة اليوم

غاب عن منصة التتويج البطل الأولمبي الياباني ماشو بايكر، وبطل العالم الصربي نيمانيا ماجدوف، فيما تقابلا في نزال ساحر في وقت مبكر من اليوم.

وتقررت الإصابة الذهبية، إذ أمسك بايكر خصمه ماجدوف بعرقلة ماهرة محرزا "إيبون"...

البطل الأولمبي يثبّت نقطة ضد بطل العالم... كانت هذه هي حركة اليوم.

نتائج نهائيات منافسات السيدات

في فئة وزن أقل من 78 كيلوغراما، تغلب الفائز ببطولة غراند سلام لأربع مرات على بطل العالم للقب أول غراند بري.

تصدرت الفائزة بغراند سلام دوسلدورف رويكا ساتو اليابانية منصة التتويج لغراند بري للمرة الأولى بفوزها على بطلة العالم مايرا آغويرا البرازيلية في نهائي فئة وزن أقل من 78 كيلوغراما. ساتو هي الفائزة بجائزة غراند سلام لأربع مرات، وحققت فوزها بغراند بري في المحاولة السابعة. ونجحت ساتو بحركة "أوستو-غاري" في الوقت القاتل، لتفوز بـ "وازا آري"، ثم ثبتت خصمتها أرضا بحركة "كيسا-غاتام" لتحقق فوزا مهما، ما جعلها لاعبة الجودو المصنفة رقم واحد في اليابان لفئة وزن أقل من 78 كيلوغراما.

في نصف النهائي الأول، هزمت آغويرا الحائزة على ميدالية غراند بري لأربع مرات ساما هاوا كامارا الفرنسية محرزة "إيبون" لتحجز تذكرتها إلى النهائي.

وفازت سواريس في أول منافسة على البرونزية، وضمنت أول ميدالية لها في غراند بري بفوز مثير على حاملة فضية غراند سلام طوكيو يوجين بارك الكورية. رمت البرازيلية سواريس منافستها بحركة "تاي-أوتوشي" محرزة "وازا آري"، وهي النقطة الوحيدة التي سجلت في المباراة.

وحققت البرونزية الثانية المصنفة عالميا 24 كامارا، التي فازت على حاملة برونزية أساتذة الجودو العالميين الهولندية كارين ستيفينسن. تقدمت الفرنسية كامارا بحركة "أوسوتو- ماكيكومي" محرزة "وازا آري" أتبعته بـ "إيبون" بنفس التقنية.

النتائج النهائية

1. ساتو, رويكا (اليابان)

2. آغويرا, مايرا (البرازيل)

3. سواريس, سامانتا (البرازيل)

3. كامارا, ساما هاوا (فرنسا)

5. بارك, يوجين (كوريا)

5. ستيفينسن, كارين (هولندا)

7. ما, جينجاو (الصين)

7. راميريز, ياهيما (البرتغال)

سيطرت الفائزة ببطولات اليابان للأوزان غير المحددة سون آكيرا اليابانية، على منافسات فئات الأوزان الثقيلة للنساء في هوشي، بفوز ساحق على الفائزة بـ غراند بري باريس كيم مين جيونغ الكورية. سون البالغة من العمر 17 سنة، أمسكت كيم بحركة أوتشي-غاري محرزة "وازا آري" قبل نهاية المباراة بدقيقة كاملة، ثم أضافت حركة أوساي كومي لتفوز بالذهبية السابعة لليابان، في أول تصفيات للأولمبياد الذي سيقام على أرضهم.

وخسرت حاملة برونزية غراند بري تبليسي الفرنسية آن فاتوماتا بايرو أمام كيم التي حققت "إيبون" بحركة سيو-ناج، في أول نصف النهائي. وأسقطت اليابانية سون آكيرا الصينية وانغ يان في نصف النهائي الثاني محرزة "إيبون".

ومنحت أول ميدالية برونزية إلى وانغ التي هزمت الفائزة بجائزة غراند بري هوشي 2017 الكورية هان مي جين، محرزة "وازا آري" بحركة أوسوتو-ماكيكومي لتفوز بثاني ميدالية لبلادها على أرضها في هوشي.

نتائج نهائيات منافسات الرجال

ذهبية فئة وزن أقل من 90 كيلوغراما تذهب إلى بطل العالم السابق غواك.

أسهم بطل العالم السابق الكوري غواك دونغان في رفع بلاده إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الميداليات بفوزه على حامل برونزية غراند سلام يكاترين بورغ المنغولي غانتولغا آلتانباغانا. وكان حامل البرونزية الأولمبية من المفضلين ضد المنغولي الفائز ببطولة غراند بري أنطاليا 2017، ودفع غواك منافسه غانتولغا على ارتكاب ثلاث مخالفات في النهائي.

لم يتمكن البطل الأولمبي الياباني ماشو بايكر من النزول إلى الحلبة في مقابلة أول نصف النهائي أمام غانتولغا نتيجة إصابة في ظهره. في ثاني نصف النهائي، فاز غواك على متحديه حامل برونزية غراند بري لاهاي جيسبير سمينك الهولندي، الذي نال ثلاث شيدو نتيجة هانسكو.

نال سمينك البرونزية الأولى وهي ميداليته الثانية في غراند بري إلى جانب بطل العالم الصربي نيمايا ماجدوف. بعد ست دقائق، أحرز لاعب الجودو الهولندي النقطة الذهبية، إذ أن الصربي عوقب للمرة الثالثة والأخيرة.

وذهبت الميدالية البرونزية الثانية إلى حامل برونزية بطولة أوروبا تيودور تسيليديس اليوناني، إذ أن بايكر أخرج من المنافسة.

النتائج النهائية

1. غواك, دونغان (كوريا)

2. غانتولغا, آلتانباغانا (منغوليا)

3. سمينك, جيسبير (هولندا)

3. تسيليديس, تيودورس (اليونان)

5. ماجدوف, نيمانيا (صربيا)

5. بايكر, ماشو (اليابان)

7. تيجينوف, تيجين (تركمنستان)

7. براون, كولتون (الولايات المتحدة)

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