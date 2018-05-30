فضيحة اللجوء في ألمانيا: مجلس الموظفين يدعو للتحقيق مع إدارة مكتب الهجرة الاتحادي

في رسالة مفتوحة، قال رئيس مجلس موظفي المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين إن المديرين التنفيذيين العاملين في المكتب يجب أن يكونوا محل تركيز في التحقيق القائم بشأن المخالفات وقضايا فساد. واتهم موظفو القطاع العام بإساءة التعامل مع طلبات اللجوء، وربما تلقي رشاوى.

وسبق وأن انتقد مجلس الموظفين في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بشدة الطرق الداخلية التي تتعامل بها الوكالة في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة سودوتشي زيتوك الألمانية الثلاثاء.

وقال المجلس إن رئيس البعثة جوتا كوردت يجب أن يتحمل المسؤولية عن الفضيحة التي هزت المكتب في الشهر الماضي، والتي أساء فيها موظفون في مكتب الوكالة في مدينة بريمن معالجة ملفات طلب اللجوء ووافقوا على حوالي أكثر من 1000 طلب لجوء بالخطأ. كما تحدث المجلس عن الاشتباه بقضايا رشوة مقابل الحصول على حق اللجوء.