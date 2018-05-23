أعلنت السلطات الألمانية أنها ستقوم بإيقاف أحد الفروع الإقليمية للهجرة في ألمانيا من البت في طلبات اللجوء، وذلك بعد ظهور تقارير عن أخطاء مرتكبة من قبل تلك الدوائر بخصوص قضية هي من أكثر القضايا المثيرة للانقسام السياسي في البلاد.
وزير داخلية ألمانيا يقيد أحد فروع الهجرة من إتمام طلبات لجوء المهاجرين
وزير داخلية ألمانيا يقيد أحد فروع الهجرة من إتمام طلبات لجوء المهاجرين
وزير الخارجية الألماني هورست سيهوفر قام بتقييد فرع الهجرة الإقليمي في بريمن في خطوة تسلط الضوء على إمساكه بزمام الأمور بموضوع اللاجئين قبيل الانتخابات الإقليمية في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا، والتي ستقام في وقت لاحق من هذا العام.
وفي تصريح له قال سيهوفر مبرراً قراره: "لقد تضررت الثقة بجودة إجراءات اللجوء ونزاهة مركز بريمن لاستقبال اللاجئين بشكل كبير".
وقالت وزارة الداخلية الشهر الماضي إن مراجعة داخلية تمت من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين وجدت أن فرع بريمن تجاهل عن قصد وبشكل منتظم اللوائح القانونية والقواعد الداخلية لطلبات اللجوء الخاصة بـ 4568 لاجئاً.
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وقد وصل ألمانيا منذ العام 2014 أكثر من 1.6 مليون مهاجر، أكثرهم من الشرق الأوسط، لتحول قضية اللجوء إلى أهم قضية سياسية، وهو ما ساعد على دفع حزب "البديل"، اليميني المتطرف في ألمانيا إلى مقاعد البرلمان للمرة الأولى في انتخابات العام الماضي.
وقالت وزارة الداخلية إنّ سيهوفر سيشارك في اجتماع "غير عادي" للجنة الداخلية البرلمانية يوم 29 مايو-أيار، والذي ستحضره مديرة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يوتا كورت أيضا.
وقال مكتب المدعي العام لمدينتي نورمبرغ وفورث في شمال إقليم بافاريا إنه يبحث في اتهامات ضد كورت بعد تقديم شكوى ضدها بتهمة تسهيل الاقامة غير المشروعة في البلاد.