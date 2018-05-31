الشيخ مباراك البذالي: "محمد صلاح لعب مباراة النهائي مفطرا لذلك عاقبه الله بالإصابة"

أشار الشيخ مبارك البذالي صاحب التصريحات والفتاوى المثيرة للجدل إلى أن إصابة اللاعب المصري محمد صلاح أثناء مباراة فريقه ليفربول الإنكليزي ضد فريق ريال مدريد الاسباني كانت عقابا له من الله بسبب إفطاره أثناء شهر رمضان المبارك.
صلاح كان قد صرح أنه سوف يفطر يوم المباراة لكي يتمكن من اللعب بشكل مناسب، أما الشيخ الكويتي فاعتبر أنّ اللاعب ارتكب إثما كبيرا عوقب عليه عن طريق "خلع كتفه الأيمن" أثناء المباراة.
وحسب الشيخ مبارك البذالي، فرياضة كرة القدم ليست من الشدائد التي تسقط فريضة صوم رمضان. وأكد البذالي أنه أثناء الغزوات الإسلامية في عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لم يفطر المسلمون رغم صعوبة الأمر، على خلفية حالة الحرب التي كانوا يعيشونها. واسترسل الشيخ أن: "باب التوبة لايزال مفتوحا".
وأوضح البذالي أنه كان من الأرجح أن يفطر محمد صلاح يوم سفره من المملكة المتحدة إلى أوكرانيا لوجود عذر صريح يجيزه الدين الإسلامي وهو السفر، وفقا لما جاء في الآية الكريمة: "ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر". وقد سبق للشيخ الكويتي التصريح أن كوكب الشرق المغنية المصرية أم كلثوم في جهنم وبئس المصير، ما أثار غضب عشاق الحنجرة الجوهرية التي لن تتكرر في جميع أنحاء العالم.
وكان روبن بونز الطبيب المعالج لفريق ليفربول أكد، قبيل ساعات من انطلاق المباراة النهائية بين الفريقين المتنافسين على لقب الدوري الأوروبي، أن اللاعب المصري أكل اليوم ليكون في لياقة مناسبة لأداء المباراة وذلك بعد مناقشات طويلة مع أخصائية التغذية الخاصة بالفريق.
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