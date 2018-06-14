كوبر: صلاح سيشارك في مباراة الأوروغواي بنسبة 100%

قال هيكتور كوبر مدرب مصر إن المهاجم محمد صلاح تعافى من إصابة في الكتف وسيخوض المباراة الافتتاحية لبلاده أمام الأوروغواي يوم الجمعة.
وقال الأرجنتيني كوبرفي مؤتمر صحفي يوم الخميس : "أستطيع أن أؤكد بنسبة 100 بالمئة تقريباً أنه سيلعب إلا لو حصلت ظروف غير متوقعة في اللحظات الأخيرة".
وفي رده على سؤال أحد الصحفيين بشأن إمكانية تصدر صلاح هدافي البطولة قال كوبر "لما لا؟ يمكنه أن يصبح هداف كأس العالم هنا وأحد أفضل اللاعبين في البطولة".
وأزال كوبر أي مخاوف من أن صلاح، الذي سيكمل عامه 26 في نفس يوم مباراة أوروغواي، ربما يشعر بتراجع في الثقة بشأن حالته البدنية ما قد يؤثر على أدائه.
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وتألق صلاح هذا الموسم وسجل 44 هدفاً مع ليفربول في كل المسابقات لكنه أصيب في كتفه خلال الخسارة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في 26 مايو/أيار ولم يشارك في أية مباراة منذ ذلك الحين.
ونشر المنتخب المصري في صفحته الرسمية على تويتر الأربعاء أن محمد صلاح التحق مجدداً بالتدريبات الجماعية للمنتخب.
وتشارك مصر في كأس العالم لأول مرة منذ 1990 وستلعب في المجموعة الأولى التي تضم أيضاً روسيا صاحبة الأرض والسعودية.
وتنطلق البطولة يوم الخميس بمواجهة بين روسيا والسعودية في استاد لوجنيكي في موسكو.
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