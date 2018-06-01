اتهام شركتين خليجيتين بالاحتيال بمبلغ 126 مليار دولار

قررت محكمة في جزر كايمان الخميس 31 مايو / أيار، رفض دعوى قدمتها عائلة القصيبي، ودعوى مضادة رفعتها شركات كايمان التابعة لرجل الأعمال الكويتي معن الصانع.

وأقرت المحكمة بأن الطرفين احتالا على عشرات البنوك، بمبلغ يقدر بـ 126 مليار دولار خلال 20 سنة، علما بأن النزاع بين الطرفين في محاكم دولية، بدأ منذ حوالي العشرة سنوات، حيث يتهم كل طرف الآخر بالمسؤولية عن انهيار إمبراطورية أعماله.

بداية الأزمة حصلت عندما تعثرت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ومجموعة سعد التي يملكها الصانع عن سداد ديونهما في إطار أكبر أزمة اقتصادية سعودية عام 2009 وسط الأزمة المالية العالمية، وأصبحت المجموعتان مدينتين بمليارات الدولارات لبنوك دولية وإقليمية ومقرضين آخرين.