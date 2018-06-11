جمع صور نجوم كرة القدم في بيرو.. هواية تصل حد الجنون

بينما يستعد نجوم كرة القدم للمنافسة في بطولة كأس العالم 2018، يخوض مشجعو كرة القدم في بيرو معركتهم خارج الملاعب، لجمع ملصقات صور لاعبي كرة القدم.
فجمع الملصقات عند بعض الشباب هوس، حيث يحاولون الحصول على صور لاعبيهم ومنتخباتهم المفضلة، ويمكن القول بأن هذه الهواية بدأت في العام 1982 مع دخول منتخب بلادهم البطولة العالمية للمرة الأولى، وهي اليوم تروج من جديد مع بدء العد التنازلي لأولى المباريات يوم الخميس 14 يونيو / حزيران.
وما يجب قوله بأن تبادل بطاقات لاعبي كرة القدم هواية خطيرة في العاصمة ليما، حيث في الغالب يتم تداولها في السوق السوداء، وهو ما قد ينجم عنها مشاكل، وتنشط عصابات التزوير وتطرح ألبومات غير أصلية، وقد حصلت إشكاليات بعد أن نفذت ألبومات الملصقات التي تنتجها شركة إيطالية، ما أدى إلى توتر بين المشترين الراغبين بإشباع شغفهم.
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وكانت الشرطة قد استولت خلال الشهر الجاري على حوالي 20000 ألبوم مزيف قيمتها في السوق حوالي 350 ألف دولار، الكولونيل سيجدوندو ميخيا، وهو ضابط في شرطة بيرو قال:"هنالك طلب كبير على هذه الألبومات، وهذا ما يشجع العصابات على دخول هذا السوق بطرق ملتوية".
خوان كارلوس أحد بائعي هذه الملصقات قال:"بدأت بجمع الملصقات، ثم تمكنت من ملء ألبوم كامل، ثم أيقنت بأنني يمكنني أن أعمل في هذا المجال"، وألمح إلى أن نجوما مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو واللاعب المحلي باولو غيريرو من أكثر الملصقات شعبية.
في البطولة الأخيرة لكأس العالم، كانت عملية شراء الطوابع رائجة في بيرو، لكن بالنسبة للبيرونيين فإن هذه المرة تختلف عن سابقاتها، فمنتخب بلادهم مشارك في هذه البطولة.
يذكر أن سعر مجموعة من 5 بطاقات تباع في المتاجر بحوالي 80 سنتا، لكن هذا السعر يصل إلى مبالغ أعلى بكثير في السوق السوداء، خاصة مع وجود مشترين يائسين يرغبون بإكمال مجموعتهم.