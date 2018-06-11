جمع صور نجوم كرة القدم في بيرو.. هواية تصل حد الجنون

بينما يستعد نجوم كرة القدم للمنافسة في بطولة كأس العالم 2018، يخوض مشجعو كرة القدم في بيرو معركتهم خارج الملاعب، لجمع ملصقات صور لاعبي كرة القدم.

فجمع الملصقات عند بعض الشباب هوس، حيث يحاولون الحصول على صور لاعبيهم ومنتخباتهم المفضلة، ويمكن القول بأن هذه الهواية بدأت في العام 1982 مع دخول منتخب بلادهم البطولة العالمية للمرة الأولى، وهي اليوم تروج من جديد مع بدء العد التنازلي لأولى المباريات يوم الخميس 14 يونيو / حزيران.

وما يجب قوله بأن تبادل بطاقات لاعبي كرة القدم هواية خطيرة في العاصمة ليما، حيث في الغالب يتم تداولها في السوق السوداء، وهو ما قد ينجم عنها مشاكل، وتنشط عصابات التزوير وتطرح ألبومات غير أصلية، وقد حصلت إشكاليات بعد أن نفذت ألبومات الملصقات التي تنتجها شركة إيطالية، ما أدى إلى توتر بين المشترين الراغبين بإشباع شغفهم.