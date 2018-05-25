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جدارية محمد صلاح تزين وسط مدينة ليفربول

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جدارية محمد صلاح تزين وسط مدينة ليفربول

الرسام غاي مكنلي أثناء رسم لوحة جدارية لمحمد صلاح في ليفربول يوم الجمعة
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اندرو يتس / رويترز
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قام أحد الفنانين برسم صورة جدارية لمهاجم ليفربول محمد صلاح بأحد شوارع المدينة يوم الجمعة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بين الفريق الانجليزي وريال مدريد الاسباني يوم السبت وذلك في تكرار لصور انتشرت في مصر، حيث رُسمت صور مماثلة لصلاح على الجدران في شوارع القاهرة وفي قريته نجريج بدلتا مصر.

وجرى تكليف الرسام المحلي غاي مكنلي برسم صورة ضخمة بارتفاع 3 أمتار وعرض 6 أمتار للاعب المصري في أحد الشوارع المزدحمة بوسط المدينة. مكنلي رسم الصورة بعدة ألوان، وأظهر فيها اللاعب الذي حاز على إعجاب المشجعين في أنحاء العالم وهو يبتسم ابتسامة خفيفة.

اندرو يتس / رويترز
جدارية محمد صلاح في ليفربول اندرو يتس / رويترز

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وتألق صلاح بشكل لافت في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم وسجل رقما قياسيا بلغ 32 هدفا وساعد فريقه على بلوغ نهائي أرفع مسابقة للأندية في أوروبا للمرة الأولى منذ 2007.

وستجري غدا السبت 26 أيار- مايو مباراة بين ناديي ليفربول وريال مدريد على كأس أبطال أوربا في العاصمة الأوكرانية كييف، ونادي ريال مدريد هو حامل اللقب الماضي.

المصدر: رويترز.

الوكالات • رويترز