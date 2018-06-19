السينغال يحقق أول نجاح إفريقي بعد الفوز على بولندا في مونديال روسيا

استغلت السنغال أخطاء منافستها بولندا بشكل كامل لتفوز عليها 2-1 في المباراة الافتتاحية للفريقين، ضمن المجموعة الثامنة بنهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا، وهو ما منح القارة الافريقية سببا للسعادة في النهائيات، بعد فشل الفريق المرشح لتصدر المجموعة في تقديم أفضل ما لديه يوم الثلاثاء.
وبعد ان تقدمت السنغال بفضل هدف تياجو تشيونيك في مرماه اثر خطأ فادح في الشوط الأول، حسم مباي نيانج المباراة لصالح فريقه بعد مرور ساعة من عمر اللقاء، بعد ان استغل قرار الحارس فويتشيخ شتينسني بالاندفاع الى خارج منطقة الجزاء، ليسيطر على تمريرة طويلة اعادها احد لاعبي بولندا الى الخلف.
للمزيد على يورونيوز:
الإصابة تبعد نيمار عن تدريبات البرازيل
المصريون والروس يقرون: محمد صلاح هو كلمة السر في مواجهة اليوم
وأظهر نيانج مدى سرعته وسيطرته على الكرة ليتفوق على الحارس البولندي ومدافعه يان بدناريك قبل ان يودع الكرة في الشباك.
وأصلح جزيجوز كريكوفياك، الذي تسبب في الهدف الثاني للسنغال بسبب اعادته الكرة الى الخلف، خطأه بعض الشي بتسجيله هدف بولندا الوحيد من ضربة رأس، قبل خمس دقائق على نهاية اللقاء، لكن الوقت كان قد فات بالنسبة لبولندا للتعويض.
وتركت هذه النتيجة السنغال، التي اشتهرت بفوزها على فرنسا حاملة اللقب في المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم 2002، متساوية مع اليابان في صدارة المجموعة.
وتغلب المنتخب الاسيوي على كولومبيا بنفس النتيجة في وقت سابق يوم الثلاثاء. وكان المنتخب السنغالي اخر من لعب ضمن الفرق الافريقية الخمسة المشاركة في النهائيات، لكنه بات الوحيد من بينها الذي لم يخسر في المباراة الافتتاحية.