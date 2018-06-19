السينغال يحقق أول نجاح إفريقي بعد الفوز على بولندا في مونديال روسيا

استغلت السنغال أخطاء منافستها بولندا بشكل كامل لتفوز عليها 2-1 في المباراة الافتتاحية للفريقين، ضمن المجموعة الثامنة بنهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا، وهو ما منح القارة الافريقية سببا للسعادة في النهائيات، بعد فشل الفريق المرشح لتصدر المجموعة في تقديم أفضل ما لديه يوم الثلاثاء.

وبعد ان تقدمت السنغال بفضل هدف تياجو تشيونيك في مرماه اثر خطأ فادح في الشوط الأول، حسم مباي نيانج المباراة لصالح فريقه بعد مرور ساعة من عمر اللقاء، بعد ان استغل قرار الحارس فويتشيخ شتينسني بالاندفاع الى خارج منطقة الجزاء، ليسيطر على تمريرة طويلة اعادها احد لاعبي بولندا الى الخلف.