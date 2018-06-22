تيرانوصور لم يكن قادرا على إخراج لسانه

هي إحدى تصوراتنا العامة الخاطئة التي لم يعد لها أساس: وهي أن معظم الديناصورات لم تكن قادرة على إخراج ألسنتها، بحسب نتائج دراسة جديدة نشرت هذا الأسبوع. وينطبق هذا الاستنتاج على معظم الحيوانات وأكثرها شراسة والتي انقرضت منذ أكثر من 60 مليون سنة، وقد أصبح التيرانوصور موضوع الثقافة الشعبية بفضل دعم الصناعات الترفيهية.
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وعلى غرار التمساح الأمريكي (القاطور) فإن لسان التيرانوصور يبقى ملتصقا بأسفل فمه، وذلك بحسب بقايا متحجرة لهذا الحيوان، عثر عليها علماء آثار شمال الصين ونشرت نتائج أعمالهم في المجلة العلمية "بلاس 1".
وتؤكد واحدة من بين العلماء الذين ساهموا في الاكتشاف مع الأكاديمة الصينية للعلوم، وهي الأمريكية جوليا كلارك من جامعة تكساس في أوستين، أن التيرانوصور لم يكن قادرا على إخراج لسانه مثل السحالي، وأن الطريقة التي تم بها تصوير هذا الحيوان كانت خاطئة.
فقد اكتشف العلماء أن أنواعا عدة من الديناصورات هي أقرب لحيوان القاطور وبقية التماسيح، أكثر من قربها من الطيور التي تتحدر بدورها من الديناصورات. ويقول العلماء إن عظم اللسان لدى معظم الديناصورات قصير جدا شبيه بذلك الموجود لدى التماسيح.
وعلى عكس الزواحف المجنحة، فإن الديناصورات الطائرة لديها عظام متنوعة جدا، ويفترض العلماء أن شكل العظام مرتبط بقدرتها على الطيران، وبتراجع المهارة أمام تحول الساقين إلى جناحين، وبالتالي فإن الحيوانات والطيور قد تكون طورت لسانها بهدف التحكم أكثر في الفريسة والغذاء.