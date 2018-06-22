تيرانوصور لم يكن قادرا على إخراج لسانه

هي إحدى تصوراتنا العامة الخاطئة التي لم يعد لها أساس: وهي أن معظم الديناصورات لم تكن قادرة على إخراج ألسنتها، بحسب نتائج دراسة جديدة نشرت هذا الأسبوع. وينطبق هذا الاستنتاج على معظم الحيوانات وأكثرها شراسة والتي انقرضت منذ أكثر من 60 مليون سنة، وقد أصبح التيرانوصور موضوع الثقافة الشعبية بفضل دعم الصناعات الترفيهية.

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وعلى غرار التمساح الأمريكي (القاطور) فإن لسان التيرانوصور يبقى ملتصقا بأسفل فمه، وذلك بحسب بقايا متحجرة لهذا الحيوان، عثر عليها علماء آثار شمال الصين ونشرت نتائج أعمالهم في المجلة العلمية "بلاس 1".