إيران تحظر استيراد 1300 سلعة.. والتجار يتظاهرون

بدأت إيران منذ الإثنين عملية حظر استيراد أكثر من 1300 منتج، في محاولة لتحصين اقتصادها ضد العقوبات الأمريكية المرتقبة، في ظل احتجاجات في البلاد، بعد انخفاض عملتها إلى مستويات لم تشهدها من قبل.
وبحسب شهود عيان فقد فضت قوات الشرطة تظاهرة في البازار الكبير الإثنين، باستخدام الغاز المسيل للدموع، وسيرت دوريات لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها بعد اشتباكات مع محتجين غاضبين من انهيار الريال، ما عرقل نشاطاتهم التجارية بسبب ارتفاع تكلفة الواردات.
ويلوم الكثير من الإيرانيين حكومة بلادهم بسبب تورطها في سوريا، ويدعونها لصب تركيزها على خدمة شعبها ورفع مستواه.
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يذكر أن الاحتقان في الشارع الإيراني ازداد بسبب المخاوف من التأثير المحتمل بعد إعادة العقوبات على الاقتصاد الإيراني، نتيجة انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية الإيرانية، والقيود المفروضة عليه تحد من قدرته على تصدير النفط والغاز، وهما المصدران الأساسيان للاقتصاد الإيراني.
وللعلم فإن حظر الاستيراد، يساعد على الحفاظ على احتياطات النقد الأجنبي، ما يضمن عدم تراجع قيمة الريال.