دراسة تكشف ميزة مهمة للمزاج السيء

من الشائع الاعتقاد بأن المزاج السيء يعيق دائماً إنتاجية الأفراد كماً ونوعاً، إلا أن دراسة حديثة أظهرت أن المزاج السيء والانفعالات السلبية تزيد من إنتاجية الفرد حيث تساعده على تركيز الانتباه على المهام الضرورية وإدارة الوقت بشكل أفضل.

لكن نتائج الدراسة أشارت إلى أن الموضوع يبقى نسبياً ويختلف من شخص إلى آخر باختلاف الشخصية وردود الأفعال العاطفية التي تختلف من فرد لآخر. ويتميز بعض الاشخاص بطبع عالي التفاعل "high-reactive temperaments" وتكون استجاباتهم العاطفية مكثفة وتستمر لوقت طويل، وذلك على عكس النوع الثاني من الأشخاص الذين يمتلكون طبعاً منخفض التفاعل "low-reactive temperaments " حيث تدوم ردود أفعالهم فترة قصيرة.