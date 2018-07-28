كلوب: إصابة راموس لصلاح بنهائي دوري الأبطال كانت "وحشية"

قال يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الذي يلعب له المهاجم المصري محمد صلاح إن مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس الإسباني أصاب صلاح وكأنه يلعب مصارعة خلال نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو-أيار الماضي.

وقضى صلاح موسما رائعا مع ليفربول وسجل 44 هدفا في كل المسابقات وساعد النادي على التأهل إلى نهائي دوري الأبطال أمام ريال.

وتعرض اللاعب المصري لخطأ من راموس بعد مرور نصف ساعة من البداية وأصيب في أربطة الكتف ما أجبره على الخروج مبكرا من الملعب قبل أن يخسر فريقه 3-1 أمام ريال.

"تدخل وحشي"

وقال كلوب ردا على سؤال بشأن هذه الواقعة قبل مباراة ودية أمام مانشستر يونايتد في كأس الأبطال الدولية الودية "هل سنعيد فتح النقاش في هذا الأمر مجددا؟"

وأضاف "يخرج تصريح ثم يأتي رد الفعل ويخرج تصريح ثم يأتي رد الفعل وأنا لا أحب ذلك. لو رأيت الإعادة مجددا ولم تكن تشجع ريال مدريد فإنك ستعتقد أن التدخل وحشي".

وأضاف "تابعت الحكم يدير مباريات كبيرة في كأس العالم ولم يهتم أحد بهذا الأمر بعد ذلك. لكن في موقف مثل ذلك كان ينبغي تقدير اللعبة بشكل أفضل".

وغادر صلاح الملعب في كييف باكيا وثارت شكوك حول مشاركته في كأس العالم وغاب بالفعل عن أول مباراة لبلاده أمام أوروغواي قبل أن يشارك أمام روسيا والسعودية ويسجل هدفين.

وارتكب لوريس كاريوس حارس ليفربول، الذي كشف في وقت لاحق عن إصابته بارتجاج خلال اللقاء، خطأين فادحين ليتسبب في خسارة ناديه. وتعرض كاريوس لكدمة من راموس خلال اللقاء قبل أن يرتكب الخطأين.

ونفى راموس أن يكون تعمد إصابة صلاح واعتبر نفسه بريئا.

وقال المدرب الألماني "لست متأكدا إن كنا سنمر بنفس هذا الموقف مجددا.. أن يذهب ليضع مرفقه في طريق حارس المرمى ويتسبب في سقوط الهداف (صلاح) وكأنه يلعب المصارعة في وسط الملعب ثم يفوز بالمباراة بعد ذلك. هذه قصة المباراة.

لا ضغوطات

من جانبه قال صلاح إنه يعي جيداً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه بعد ادائه الاستثنائي الموسم الماضي، مؤكداً أن ذلك لن يضعه تحت أيه ضغوطات إضافية خلال الموسم المقبل.

وقال صلاح: "حينما يتحدث الناس عني أشعر بالقليل من الضغط... لكنه ليس شيئاً يدعوني للقلق. أنا سعيد بما أفعله وأقدمه وسأستمر في فعل نفس الشئ".

كذلك أعرب صلاح عن سعادته بمساندة الجمهور المصري له خلال جولة ليفربول بالولايات المتحدة وقال "هناك العديد من المصريين في كل مكان. لدي شعور جيد (في وجودهم) وأشعر بحبهم. هؤلاء هم شعبي وأنا سعيد جدا بذلك"