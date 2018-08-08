شاب بريطاني يحصد مخالفات بقيمة 45000$ في دبي خلال 3 ساعات

ابن الـ 25 عاما يحصد مخالفات مرورية بقيمة 45000$، هذا الخبر ليس نكتة، فهو تماما ما حصل لشاب بريطاني في دبي خلال 3 ساعات من قيادته لسيارة لمبرغيني "هوراكان"، الأسبوع الماضي، الطريف بالموضوع أن الشاب دخل في حالة جدل مع شركة تأجير السيارات حول مسؤولية الطرفين على دفع المخالفات.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الشاب والذي يمضي اجازته في دبي، قد قاد السيارة على طول شارع الشيخ زايد بسرعة 150 ميل بالساعة، وهو ما جعله مصدر جذب لكل الرادارات الموجودة على طول الطريق، مع العلم بأنه تم تحرير مخالفات تجاوز سرعة أكثر من 33 مرة خلال 3 ساعات.