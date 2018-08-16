شركة الاستثمار الضخمة في دبي " أبراج كابيتال" ممنوعة من ممارسة أنشطة جديدة

منعت الهيئة المعنية بتنظيم الخدمات المالية في دبي الخميس 16 أغسطس / آب شركة أبراج كابيتال من الاضطلاع بأعمال جديدة أو نقل أموال إلى شركة أبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة، وهي كيان تابع لها، في إطار تحقيق في أنشطة المجموعة.
وقالت سلطة دبي للخدمات المالية في بيان "نظرا إلى الصعوبات المالية التي تواجهها مجموعة أبراج، تقوم سلطة دبي للخدمات المالية بمراقبة أنشطة الشركة المنظمة من قبلها، شركة أبراج كابيتال ليمتد، عن كثب".
وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها سلطة دبي للخدمات المالية أنها تحقق مع أبراج، التي تواجه مزاعم من بعض المستثمرين بإساءة استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية قيمته مليار دولار.
لكن أبراج نفت ارتكاب أي مخالفات، غير أن المزاعم تسببت في أزمة مالية في أكبر شركة للاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وأفريقيا وهددت بتقويض سمعة دبي.
وكان محام مشارك في قضية تخص مؤسس أبراج يوم الثلاثاء الماضي قد قال إن محكمة إماراتية ستصدر حكما بحق عارف نقفي مؤسس شركة الاستثمار المباشر ومسؤول تنفيذي آخر في 26 أغسطس آب، لإصدار شيك بدون رصيد كاف.
يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون عن التصفية المؤقتة للشركة إلى بيع أنشطتها لإدارة الاستثمارات.
وترتبط القضية الجنائية المُقامة في إمارة الشارقة بشيك قيمته 798 مليون درهم (217.3 مليون دولار) وقعه نقفي ومسؤول تنفيذي زميل لصالح حميد جعفر وهو مساهم مؤسس آخر في أبراج.
وقال خالد البناي من شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة التي تمثل جعفر إن المحكمة حجزت القضية يوم الثلاثاء للحكم في 26 أغسطس آب.
وذكر حبيب الملا محامي نقفي أن قرار المحكمة كان متوقعا.
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وأضاف "المفاوضات ما زالت جارية بين الأطراف ونأمل بتوصلهم إلى تسوية قبل الجلسة القادمة".
ونقفي أكبر مساهم منفرد في أبراج القابضة التي تمتلك نشاط إدارة الاستثمار.
وتقدمت أبراج بطلب تصفية مؤقتة في جزر كايمان في يونيو حزيران بعد اضطراب على مدى أشهر يرتبط بخلاف مع مستثمرين بشأن استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية قيمته مليار دولار.
وذكرت رويترز يوم الاثنين نقلا عن مصدر بقطاع التمويل أنه يجري البحث عن مشترين محتملين لأنشطة إدارة الاستثمار التابعة لأبراج، وأن من بين المهتمين بتقديم عرض للشراء تحالف من أجيليتي الكويتية وسنتربريدج بارتنرز ومقرها الولايات المتحدة. ومن بين المهتمين الآخرين بالشراء يورك كابيتال مانجمنت ومجموعة أبوظبي المالية.