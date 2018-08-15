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الإمارات العربية المتحدة

وفاة عاملين إثنين في الإمارات إثر وقوعهما في مصهر للألمنيوم

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وفاة عاملين إثنين في الإمارات إثر وقوعهما في مصهر للألمنيوم

وفاة عاملين إثنين في الإمارات إثر وقوعهما في مصهر للألمنيوم
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قالت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إن اثنين من عامليها لقيا حتفهما في أحد الأفران الصناعية بدبي، فيما ترددت تقارير عن وفاتهما حرقا.

وذكرت الشركة يوم الثلاثاء 14 أغسطس / آب، أن الحادث وقع يوم الاثنين، حيث "كان العاملان يباشران عملهما في أحد الأفران الصناعية الذي كان مغلقا لإجراء أعمال صيانة (روتينية) ولم يكن في طور العمل في ذلك الوقت".

وذكرت صحيفة ذا ناشيونال ومقرها الإمارات العربية المتحدة أن الرجلين لقيا حتفهما حرقا بعد سقوط طوب عليهما مما أدى إلى وقوعهما داخل المصهر.

وقالت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إنها أخطرت الجهات المختصة في إمارة دبي، مشيرة إلى أن "فريقا من المختصين في الشركة يقوم حاليا بالتحقيق في الحادث لمعرفة الأسباب الحقيقية".

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تخطط شركة الألومنيوم، المملوكة لشركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، للإدراج في سوق الأسهم.

كانت مصادر أبلغت رويترز في مايو أيار إنه كان من المتوقع في البداية إدراج الشركة هذا العام، لكن جرى تأجيله إلى 2019.

وتنتج الإمارات العالمية للألمنيوم 2.6 مليون طن من المعدن المصبوب سنويا، وهي ثالث أكبر منتج للألومنيوم الأولي في العالم خارج الصين.