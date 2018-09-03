مقتل 8 مسلحين موالين للنظام السوري في غارة جوية

أكدت مصادر إعلامية وأخرى أمنية مقتل 8 مسلحين موالين للنظام السوري أغلبهم أجانب، في غارة جوية استهدفت قافلتهم نهاية الأسبوع الماضي قرب منطقة التنف جنوب شرق سوريا حيث تقع قاعدة للتحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي يستخدم القاعدة القريبة من الحدود العراقية والأردنية، لتنفيذ عمليات ضد ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، وكان استخدمها سابقا لتدريب مسلحين سوريين معارضين.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أنّ الغارة استهدفت ضربات جوية ليل السبت-الأحد رتلا لقوات إيرانية وميليشيات تابعة لها شمال منطقة التنف، مما أسفر عن مقتل إيراني و4 سوريين و3 عراقيين وأفغاني. وأضاف المرصد: "لا نعرف فيما إذا كانت طائرات التحالف الدولي شنت تلك الضربات".

ويقيم التحالف الدولي منطقة أمنية بقطر 55 كيلومترا حول التنف، ويعتبر أي توغل فيها بمثابة تهديد للتحالف، علما أنه تم استهداف قوات النظام والمسلحين الموالين له مرات عدة قرب المنطقة.