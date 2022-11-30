English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
إسبانيا

الشرطة الإسبانية تضبط أكثر من 5 أطنان من الكوكايين

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
إسبانيا تضبط 5.6 طن من الكوكايين
إسبانيا تضبط 5.6 طن من الكوكايين   -   حقوق النشر  AFP

أعلنت الشرطة الإسبانية، الأربعاء، ضبط 5.6 أطنان من الكوكايين تزيد قيمتها على 340 مليون يورو في ميناء فالنسيا (شرق)، وهو رقم قياسي منذ أربع سنوات.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الشرطة اكتشفت الكوكايين في حاوية قادمة من أمريكا الجنوبية ووصلت إلى ميناء على البحر المتوسط ​، أحد أكبر الموانئ في أوروبا.

بدأ التحقيق في عام 2021 بعد شكوك حول منظمة إجرامية "تستغل" استيراد الفواكه والخضروات لجلب المخدرات إلى إسبانيا. وقال متحدث باسم الشرطة إنه لم يتم إجراء أي اعتقالات حتى الآن ولا يزال التحقيق جارياً. ولم تذكر السلطات موعد العملية أو الدولة التي أتت منها الحاوية.

ويأتي الإعلان عن هذه الضبطية بعد يومين من قيام اليوروبول بتفكيك "كارتل سوبر" يسيطر على حوالي ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا، من قبل سلطات ست دول، من بينها إسبانيا. وأفاد الحرس المدني الإسباني أنه تم اعتقال 13 شخصاً في إسبانيا كجزء من هذه العملية المشتركة.

نقل الكارتل الكوكايين من بنما إلى إسبانيا عبر موانئ البحر الأبيض المتوسط ​​في الجزيرة الخضراء وبرشلونة وفالنسيا. قرب المسافة بين إسبانيا والمغرب، منتج رئيسي للحشيش، وعلاقاتها الوثيقة بأمريكا الجنوبية، حيث ينشأ الكوكايين، تجعلها واحدة من البوابات الرئيسية للمخدرات في أوروبا.

المصادر الإضافية • ا ف ب