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إسبانيا

شاهد | الشرطة الإسبانية تضبط أكبر شحنة ماريجوانا يتم ضبطها على الإطلاق

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بقلم:  يورونيوز
كمية المواد المخدرة المصادرة تعادل قيمتها نحو 64 مليون يورو وهي الأكبر على الإطلاق التي تتم مصادرتها
كمية المواد المخدرة المصادرة تعادل قيمتها نحو 64 مليون يورو وهي الأكبر على الإطلاق التي تتم مصادرتها   -   حقوق النشر  يوروفيجن

قالت الشرطة الإسبانية يوم السبت إنها ضبطت 32 طناً من الماريجوانا المعبأة، قيمتها لا تقل عن 64 مليون يورو (63.74 مليون دولار)، وإنها أكبر كمية يتم ضبطها في إسبانيا أو على مستوى العالم.

وداهمت الشرطة سلسلة من المزارع ومعامل الإنتاج في أنحاء إسبانيا في عملية تحمل اسم "الحدائق". وتم اعتقال تسعة رجال و11 امرأة تتراوح أعمارهم بين 20 و59 عاماً.

وقال الحرس المدني الإسباني في بيان إنه صادر أكبر كمية من الماريجوانا المعبأة يتم ضبطها حتى الآن، موضحاً أن ما تمّت مصادرته "يعادل نحو 1.1 مليون نبتة.

وقالت الشرطة إن العصابة جففت نبتات الماريجوانا وعبأتها وأرسلتها إلى أجزاء من إسبانيا وسويسرا وهولندا وألمانيا وبلجيكا. وتم القبض على العصابة في توليدو وسيوداد ريال وبلنسية وأستورياس الشهر الماضي لكن لم يتم إعلان تفاصيل العملية سوى يوم السبت.

وفي يونيو-حزيران، قالت مصلحة الضرائب الإسبانية، خلال إشارة إلى عملية مختلفة لمكافحة المخدرات، إن قيمة القنب "تتراوح بين 2300 و2500 يورو (2290.80 و2490 دولارا) للكيلوغرام".

المصادر الإضافية • وكالات