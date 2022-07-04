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إسبانيا

إسبانيا تضبط "غوّاصات مسيّرة" لتهريب المخدرات من المغرب

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بقلم:  يورونيوز
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الحراس السواحل في شمال غرب إسبانيا.
الحراس السواحل في شمال غرب إسبانيا.   -   حقوق النشر  أ ف ب

أعلنت الشرطة الإسبانية الإثنين أنها ضبطت ست غواصات مسيّرة تحت الماء قادرة على نقل كميات كبيرة من المخدرات من المغرب إلى إسبانيا وفككت عصابة يشتبه في أنها تصنعها. 

وقالت الشرطة في بيان إن عناصرها ضبطوا ستا مما يطلق عليها "غواصات مسيّرة" وقبضوا على ثمانية أشخاص في عمليات دهم نفذت في برشلونة وإقليمي ملقة وقادس في جنوب إسبانيا. وأوضح البيان أن هذه المرة الأولى التي تصادر فيها أجهزة مماثلة.

تعتقد الشرطة أن العصابة صنعت هذه الغواصات المسيّرة لتكون "قادرة على تحمل حمولات كبيرة" لاستخدامها من منظمات إجرامية أخرى.

وقال البيان "هذه الأجهزة يمكن أن تسمح لمهربي المخدرات نقل كميات كبيرة من المخدرات عن بعد عبر مضيق جبل طارق". وكل منها مزودة ما يصل إلى 12 محركا فيما يصل مداها إلى 30 كيلومترا.

وهذا يكفي بسهولة لإدارة عمليات عبور تحت الماء لمضيق جبل طارق الذي يفصل إسبانيا عن المغرب والذي يمتد على 15 كيلومترا فقط.

وتابع البيان أنه كان من المقرر تسليم ثلاث مسيرات لعصابة مخدرات فرنسية "لنقل كميات كبيرة من الكوكايين".

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يعد المغرب أكبر منتج للحشيشة في العالم، وهي تزرع بشكل غير قانوني ويتولّى المهرّبون نقلها إلى أوروبا بشكل أساسي.

المصادر الإضافية • أ ف ب