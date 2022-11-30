الشرطة الإسبانية تضبط أكثر من 5 أطنان من الكوكايين

أعلنت الشرطة الإسبانية، الأربعاء، ضبط 5.6 أطنان من الكوكايين تزيد قيمتها على 340 مليون يورو في ميناء فالنسيا (شرق)، وهو رقم قياسي منذ أربع سنوات.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الشرطة اكتشفت الكوكايين في حاوية قادمة من أمريكا الجنوبية ووصلت إلى ميناء على البحر المتوسط ​، أحد أكبر الموانئ في أوروبا.

بدأ التحقيق في عام 2021 بعد شكوك حول منظمة إجرامية "تستغل" استيراد الفواكه والخضروات لجلب المخدرات إلى إسبانيا. وقال متحدث باسم الشرطة إنه لم يتم إجراء أي اعتقالات حتى الآن ولا يزال التحقيق جارياً. ولم تذكر السلطات موعد العملية أو الدولة التي أتت منها الحاوية.

ويأتي الإعلان عن هذه الضبطية بعد يومين من قيام اليوروبول بتفكيك "كارتل سوبر" يسيطر على حوالي ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا، من قبل سلطات ست دول، من بينها إسبانيا. وأفاد الحرس المدني الإسباني أنه تم اعتقال 13 شخصاً في إسبانيا كجزء من هذه العملية المشتركة.

نقل الكارتل الكوكايين من بنما إلى إسبانيا عبر موانئ البحر الأبيض المتوسط ​​في الجزيرة الخضراء وبرشلونة وفالنسيا. قرب المسافة بين إسبانيا والمغرب، منتج رئيسي للحشيش، وعلاقاتها الوثيقة بأمريكا الجنوبية، حيث ينشأ الكوكايين، تجعلها واحدة من البوابات الرئيسية للمخدرات في أوروبا.