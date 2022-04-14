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إسبانيا

شاهد: الشرطة الإسبانية تصادر مزرعة ضخمة للقنب

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
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نبتة القنب - أرشيف
نبتة القنب - أرشيف   -   حقوق النشر  Savannah Blake/The Gazette

أعلنت الشرطة الإسبانية، الأربعاء، توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في أنهم يديرون أكبر مزرعة للقنب في أوروبا.

وقال لويس فرونتيرا المتحدث باسم الحرس المدني الإسباني إن المزرعة المفككة في نافارا تضم 415 ألف مصنع تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو (108 ملايين دولار).

وأضاف فرونتيرا أنه بالإضافة إلى الأشخاص الثلاثة المعتقلين، يخضع اثنان آخران للتحقيق في منطقة إقليم الباسك المجاورة.

اشتبه المحققون في أنه تم إرسال نباتات القنب إلى سويسرا وإيطاليا لتحويلها إلى كانابيديول، أو CBD، الذي يعد إنتاجه غير قانوني في إسبانيا.