احتجاز رجل بعد اكتشاف آثار لليورانيوم في مطار هيثرو البريطاني

قالت شرطة العاصمة البريطانية يوم الأحد إنها ألقت القبض على رجل في الستينات من عمره، ضمن تحقيق مرتبط باكتشاف آثار لليورانيوم عُثر عليها في طرد شحن بمطار هيثرو في لندن.

وأضافت الشرطة أنها احتجزت الرجل يوم السبت للاشتباه في ارتكابه جريمة إرهابية، وأطلقت سراحه بكفالة في إطار التحقيق. وجرى رصد كمية ضئيلة جدا من اليورانيوم في طرد وصل إلى مطار هيثرو في 29 ديسمبر كانون الأول.

وأكدت صحيفة "ذا صن" التي كانت أول من أفاد بعملية الضبط هذه، أن الطرد مصدره باكستان وقد وصل إلى إنجلترا في طائرة أقلعت من سلطنة عمان.

وقال ريتشارد سميث قائد مكافحة الإرهاب في شرطة لندن، إنه على الرغم من احتجاز الرجل فإن الحادث "لا يبدو أنه ينطوي على أي تهديد مباشر للعامة". وتوجه رجال الشرطة يوم السبت إلى عنوان في تشيشر، وتم اقتياد الرجل إلى مركز للشرطة في شمال غرب إنجلترا، وجرى الإفراج عنه يوم الأحد بكفالة.