شاهد: تراكم الأمتعة والحقائب في مطار هيثرو بلندن بسبب عطل تقني

تكدست المئات من حقائب السفر في مطار هيثرو الجمعة بعد حدوث عطل في نظام فرز الأمتعة بالمبنى رقم 2. واضطر الموظفون لوضع المئات من الأمتعة في مساحة خاصة في انتظار إصلاح الخلل ما أجبر العديد من الأشخاص على السفر بدون متعلقاتهم وأخبروا أنهم قد لا يحصلون عليها لمدة تصل إلى يومين.

وفقًا لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، تُرك العديد من الركاب بدون أمتعة، واضطر بعضهم إلى السفر بدون حقائبهم. وفي وقت لاحق، اعتذر متحدث باسم مطار هيثرو عن الخلل وقال إنه قد تم حل المشكلة.

وتعتبر هذه المشكلة الأحدث في سلسلة اضطرابات السفر في مطارات المملكة المتحدة التي تواجه موسم صيف جد مزدحم وسط نقص كبير في الموظفين ما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية.

اتُهمت مصلحة فرز وتحميل الأمتعة في مطارات بريطانيا بالفشل في توفير خدمة جيدة للزبائن والفشل في توقع الاقبال على السفر بعد عامين من الاضطرابات أثناء جائحة كوفيد-19.