واجهت عدة طائرات تقل مسافرين صعوبة كبيرة الجمعة للهبوط في مدرج مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن بسبب العاصفة يونس التي تجتاح كامل مناطق المملكة المتحدة بما فيها العاصمة.
ووضعت مناطق واسعة في بريطانيا بما ذلك لندن الجمعة في حالة تأهب قصوى بسبب الأحوال الجوية بينما وضع الجيش في أهبة الاستعداد للانتشار لمواجهة العاصفة التي بدأت تضرب البلاد، ترافقها رياح شديدة.
وألغي عدد كبير من الرحلات الجوية في مطارات العاصمة. ودعا مكتب الأرصاد الجوية ملايين البريطانيين إلى البقاء في بيوتهم وأصدر إنذارا أحمر - أعلى مستوى - في جنوب غرب انجلترا وجنوب ويلز.
والحدث النادر هو أن مكتب الأرصاد الجوية أصدر إنذارا ثانيا بأعلى مستوى صباح الجمعة، وهذه المرة في جنوب شرق البلاد، بما في ذلك العاصمة لندن للمرة الأولى منذ بدء العمل بنظام الإنذار هذا في 2011.
ودعا وزير الدولة لشؤون الأمن داميان هيندز البريطانيين إلى "الوقاية والبقاء آمنين" إذ إن سرعة الرياح قد تصل إلى 145 كيلومتر في الساعة على السواحل وإلى 130 كيلومتر في الساعة في المناطق الداخلية.
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