على مدى يومين خطفت العروض الضوئية من برج إيفل وسط باريس أنظار السياح والمقيمين في العاصمة الفرنسية، احتفالا بموسم الثقافة الياباني، ومرور 160 على إقامة فرنسا علاقات دبلوماسية مع اليابان. وعلى غرار مهرجانات الأنوار، عرضت لوحات فنية تعلقت محاورها بالحرية والجمال والتعددية والصور الرمزية. وأعد العرض مصممان هما اليابانية موتوكو إيشي وابنتها أكاري ليزا، وقد عرضتا برنامجين مدة عشر دقائق، تمت إعادتهما باستمرار. وأضاء برج إيفل برموز لليابان، من بينها ضوء أبيض توسطته دائرة حمراء أخذت منحى تصاعديا، في مشهد جسد علم اليابان.
شاهد: برج إيفل يضيء بالأنوار احتفالا بموسم الثقافة اليابانية
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شاهد: برج إيفل يضيء بالأنوار احتفالا بموسم الثقافة اليابانية