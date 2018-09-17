شاهد: عملية إجلاء بالطائرة لامرأة مسنة تحاصر الفيضانات منزلها
قال خفر السواحل الأمريكي إن عناصره تمكنوا الأحد من إجلاء امرأة مسنة باستخدام طائرة إنقاذ وإخراجها من منزلها في مقاطعة بيندر بولاية نورث كارولاينا. وكانت السيدة قد بقيت ثلاثة أيام محاصرة في منزلها دون أكل أو دواء، بسبب الفيضانات التي اجتاحت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية بالتزامن مع وصول إعصار فلورانس. السلطات أمرت يوم السبت بالإجلاء الإلزامي في بعض مناطق المقاطعة، وأظهر تقرير لإدارة الطوارئ الأحد أن جميع الملاجئ كانت مستخدمة.