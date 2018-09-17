قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن صواريخ استهدفت عدة مواقع في مدينة اللاذقية الساحلية اليوم الاثنين لكن الدفاعات الجوية تصدت لها وأسقطتها.
عدة صواريخ تستهدف عدة مواقع في اللاذقية السورية واتهامات لإسرائيل بالوقوف وراء الهجوم
عدة صواريخ تستهدف عدة مواقع في اللاذقية السورية واتهامات لإسرائيل بالوقوف وراء الهجوم
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن الصواريخ استهدفت "مؤسسة الصناعات التقنية" في المدينة.
واتهمت وسائل إعلام سورية رسمية إسرائيل بإطلاق الصواريخ على اللاذقية وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا إن تلك الصواريخ قد جرى إطلاقها من البحر وأن الدفاعات الأرضية قد اعترضت بعضا منها.
في هذا الصدد، نقلت سانا عن مصدر عسكري قوله إن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لصواريخ معادية قادمة من عرض البحر باتجاه مدينة اللاذقية وتعترض عددا منها قبل الوصول لأهدافها".
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن دوي انفجارات هائلة سُمع في المدينة التي تقع في غرب البلاد وتسيطر عليها الحكومة.
وأضاف المرصد أن الصواريخ استهدفت مستودعات ذخيرة تتبع مؤسسة الصناعات التقنية على مشارف اللاذقية الشرقية.